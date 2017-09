Angelina Jolie geçtiğimiz gün First They Killed My Father filminin New York galasında göz kamaştırdı.

Kırmızı halıda 6 çocuğu ile birlikte yer alan 42 yaşındaki aktris; straplez Dior Haute Couture elbisesi, elmas aksesuarları ve kırmızı dudaklarıyla herkesi büyüledi. Geceden detaylar için galerimizi gezebilirsiniz.