Angelina Jolie ve Elle Fanning’in Eğlenceli Set Anları

İlk filmin başarısının ardından çekimlerine başlanan Maleficent 2 / Malefiz 2 filminin setinde Angelina Jolie ve Elle Fanning oldukça eğleniyor gibi görünüyor.

Filmin Londra’daki setinde Prenses Aurora yani Uyuyan Güzel’i canlandıran yıldız Elle Fanning‘in rol arkadaşı Angelina Jolie ile birlikte Instagram hesabı üzerinden paylaştığı eğlenceli kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ultimate Photobomb #Maleficent2 Elle Fanning (@ellefanning)’in paylaştığı bir gönderi ( 29 May, 2018, 10:25öö PDT )

Oscar ödüllü Jolie ile çektiği selfie’yi “Ultimate Photobomb” notuyla paylaşan 20 yaşındaki Fanning; ikinci kareye ise “Bugün sete annemi getirme günü” notunu düşerek filmdeki rolüne de gönderme yapmış oldu.

Kralice Ingrith rolüyle Michelle Pfeiffer‘ın da dahil olduğu ikinci Maleficent filmini merakla bekliyoruz!