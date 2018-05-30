Angelina Jolie ve Elle Fanning’in Eğlenceli Set Anları

İlk filmin başarısının ardından çekimlerine başlanan Maleficent 2 / Malefiz 2 filminin setinde Angelina Jolie ve Elle Fanning oldukça eğleniyor gibi görünüyor.

Filmin Londra’daki setinde Prenses Aurora yani Uyuyan Güzel’i canlandıran yıldız Elle Fanning‘in rol arkadaşı Angelina Jolie ile birlikte Instagram hesabı üzerinden paylaştığı eğlenceli kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ultimate Photobomb #Maleficent2

Elle Fanning (@ellefanning)’in paylaştığı bir gönderi ()

Oscar ödüllü Jolie ile çektiği selfie’yi “Ultimate Photobomb” notuyla paylaşan 20 yaşındaki Fanning; ikinci kareye ise “Bugün sete annemi getirme günü” notunu düşerek filmdeki rolüne de gönderme yapmış oldu.

It’s bring your mom to work day on the #Maleficent2 set!!!!! ✌🏼

Elle Fanning (@ellefanning)’in paylaştığı bir gönderi ()

Kralice Ingrith rolüyle Michelle Pfeiffer‘ın da dahil olduğu ikinci Maleficent filmini merakla bekliyoruz!

Post Views: 171
Like
Tweet
Paylaş
Pin it
Benzer Konular

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Bir Cevap Yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için