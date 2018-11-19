Anket: Serenay Sarıkaya’nın Favoriniz Olan Marie Claire Kapağı Hangisi?

MC 30 Yaşında MC AilesiAnket: Serenay Sarıkaya’nın Favoriniz Olan Marie Claire Kapağı Hangisi?Posted on 19 Kasım 20183.3K görüntülendi1 dakika okunduNurdan Gündoğdu Like Tweet Pin it +1 Paylaş Paylaş Karşınızda, geçmişten günümüze Serenay Sarıkaya’nın tüm Marie Claire kapakları! Favori kapağınız hangisi? Like Pin it Tweet +1 Paylaş Paylaş Nurdan Gündoğdu İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor. Önceki Makale Röportaj ÜNLÜLER Marie Claire 30 Yaşında! Posted on 19 Kasım 201819 Kasım 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sonraki Makale Alışveriş Listesi MODA Sokak Modası Stil Önerileri Trendler Instagram’dan İlhamla Dolabınıza Eklemeniz Gereken Parçalar Posted on 19 Kasım 201819 Kasım 2018Kubra Elmali Devamı Bunlar da hoşunuza gidebilir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi Moda Tasarımcıları: Ümit Ünal Posted on 19 Kasım 201819 Kasım 2018Melida Ohanoglu Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi Moda Tasarımcıları: Atıl Kutoğlu Posted on 19 Kasım 201819 Kasım 2018Melida Ohanoglu Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi Moda Tasarımcıları: Rıfat Özbek Posted on 19 Kasım 201819 Kasım 2018Melida Ohanoglu Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi Moda Tasarımcıları: Vural Gökçaylı Posted on 19 Kasım 201819 Kasım 2018Melida Ohanoglu Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi Moda Tasarımcıları: Yıldırım Mayruk Posted on 19 Kasım 201819 Kasım 2018Melida Ohanoglu Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yıldan Geriye Kalanlar: En Çarpıcı Moda Çekimleri Posted on 18 Kasım 201818 Kasım 2018Selen Meçoğlu Devamı MC Ailesi 30 Yıldan Geriye Kalanlar: En Çarpıcı Röportajlar Posted on 18 Kasım 201818 Kasım 2018Selen Meçoğlu Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Cihan Alpgiray Posted on 16 Kasım 2018Müşra Demir