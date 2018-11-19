Anket: Serenay Sarıkaya’nın Favoriniz Olan Marie Claire Kapağı Hangisi?

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Karşınızda, geçmişten günümüze Serenay Sarıkaya’nın tüm Marie Claire kapakları!

Favori kapağınız hangisi?

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Karşınızda, kasım kapağımızın yıldızı Burcu Biricik’in keyifli çekim hikayesi!🌟 #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Video: @aytekerdem @semihergunn Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    7
  • Pazartesiye karşı hislerimiz... #marieclairetr #monday #jenniferaniston
    4
  • Pazar günü planı @paulthecorgi ile aynı olanlar ?🐶 #marieclairetr #doglovers #sunday
    5
  • Cumartesi gecesi için stil ilhamımız; Dundas imzalı sarı elbisesi ve pozitif enerjisiyle Kendall Jenner!🌟💛 #kendalljenner #yeezy #dundas #saturdaynight #saturday #marieclairetr
    10
  • Cumartesi stilinde risk almaya ne dersiniz? Hafta sonu için kombin fikirlerini sezonun trendlerinin izinde, New York sokaklarından alıyoruz.💙 📸: @scandinavianfashions #streetstyle #ootd #saturdaynight #marieclairetr
    5
  • New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki davette Scarlett Johansson ve nişanlısı Colin Jost’ın etkileyici ve romantik görünümü.💓 #scarlettjohansson #colinjost #snl #friyay #fridays
    7
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için