ANNELER GÜNÜ İÇİN EN GARANTİCİ HEDİYE ÖNERİLERİ





13 Mayıs Pazar Anneler Günü için hediye arayışında kararsızlık yaşayanlar ve biraz da işini son dakikaya bırakanlar için özel hediye listemiz tam karşınızda.

Listedeki zamansız olma özelliği taşıyan bu hediyelerin, unutmayın ki her zaman için garantisi vardır.

Klişelerden kaçmaya çalışırken annenizin işine yaramayacak da bir şey almamanızı öneririz.

Küpe

Tasarımlarında farklı coğrafya ve o coğrafyanın içindekilerden ilhamını alan Good Things, İlkbahar-Yaz sezonunda zıt kutupların uyumunu sunduğu “Opposites Attract” koleksiyonundaki parçalarla annenizin gönlünü çalmaya aday.

Sandalet

Timberland’in mantar tabana sahip sandaletlerden oluşan Malibu Waves koleksiyonu rahat ve ergonomik ürünleriyle dikkat çekiyor.



Çanta

Mehry Mu İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonundan seçeceğiniz bir çanta, mevsim ruhuna da çok yakışacak.

Mayo

Mevsimin ruhuna uygun bir seçim daha karşınızda.

COS İlkbahar-Yaz 2018 mayo koleksiyonundan modern ve eğlenceli bir parça alışveriş sepetine atılabilir.

Saat

Zamanın onunla ne kadar özel aktığını anlatmanın en ideal yollarından biri işte.

Longines markasının; sofistike zevkleri olan sportif anneler için ayın evrelerini gösteren “Conquest”, şık ve ışıltılı modelleri seven anneler için; oval kasa ve kayışlarının benzersizliği ile “Symphonette”, geometrik çizgilerle yumuşak kıvrımları zarif bir şekilde bir araya getiren “Dolce Vita” gibi öne çıkan modellerine göz atabilirsiniz.

Kolye ve Bileklik

Pandora’nın Anneler Günü koleksiyonu bu özel gün için en ideal parçalarla karşınızda.

Tişört

Moda Tutkusu by Love my body koleksiyonundaki marin desenler olan kırmızı, lacivert, gri ve pudra çizgilerin hakimiyetindeki modeller, anneniz için ideal bir hediye olacak.

Tiyatro | Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Daha önce “Yalancı Romantik” dizisinde başrolü paylaşan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, bu kez tiyatro sahnesini paylaşıyor.

Cansu ve Serdar, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılırlar. Ancak sabah aynı yatakta uyanırlar! Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar’ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede uzanan cesettir…



