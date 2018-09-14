Apple iPhone XR’ı Tanıttı

iPhone XR, A12 Bionic Çip, 6.1 inç Liquid Retina Ekran, Altı Muhteşem Renk Seçeneğiyle Sunulan Alüminyum ve Cam Tasarım, Face ID ve Gelişmiş Kamera Sistemi ile Birlikte Geliyor

Apple bugün iPhone Xs’in çığır açan teknolojilerini, tamamen ekrandan oluşan ve bir akıllı telefonda bulunan en gelişmiş LCD’ye sahip cam ve alüminyum tasarımda bir araya getiren, 6.1 inç Liquid Retina ekranlı, altı muhteşem renk seçeneğiyle sunulan iPhone XR’ı tanıttı. iPhone XR güçlü yeni nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip, TrueDepth kamera sistemi, Face ID ve tek bir kamera lensi kullanarak etkileyici portreler çeken gelişmiş bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. iPhone XR, 19 Ekim Cuma gününden itibaren ön siparişe açılacak ve 26 Ekim Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

“iPhone XR, iPhone’da yapılan en yeni inovasyonlarla daha da fazla insana ulaşmamızı sağlayacak. iPhone XR; kenardan kenara uzanan 6.1 inç Liquid Retina ekran, daha hızlı Face ID ile kimlik doğrulama özelliği sunan en yeni TrueDepth kamera, ikinci nesil Neural Engine ile birlikte gelen yeni 7 nanometre A12 Bionic çip, gelişmiş Portre modu ve Portre ışığıyla olağanüstü fotoğraflar çeken 12 megapiksel kamera gibi en yeni teknolojilerle dolu,” açıklamasını yapan Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerine şöyle devam etti: “Sıvı ve toza karşı IP67 derecesinde koruma sunan, havacılık ve uzay endüstrisi standartlarındaki olağanüstü yeni alüminyum ve cam kasanın yanı sıra tüm gün süren uzun pil ömrüne sahip yeni iPhone XR, altı yeni renk seçeneğiyle geliyor. iPhone XR, en yeni iPhone X teknolojisinin sunduğu muhteşem deneyimi, göz alıcı yeni tasarımlarla ve daha uygun bir fiyatla daha fazla insanın yaşamasına olanak veriyor.”

Altı Yeni Renk Seçeneğiyle Çığır Açan Alüminyum ve Cam Tasarım

Tamamı ekrandan oluşan büyüleyici tasarım, iPhone XR’ın ekranını kenarlara kadar genişletiyor. Bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı ön cama sahip ekran, 7000 serisi havacılık ve uzay endüstrisi standardında dayanıklı alüminyumdan yapılan anodize şeritle şık bir uyum sağlıyor. Ayrıca cam arka yüzey ise kablosuz şarj olanağı sunuyor.

iPhone XR beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve (PRODUCT)RED olmak üzere altı yeni renk seçeneğiyle geliyor. Yedi katmanlı renklendirme işlemi, cam arka yüzeye muhteşem nüanslar katarken alüminyum şerit ve kamera çerçevesi de sofistike bir görünüm kazandırmak için uyumlu renklerle sunuluyor. Suya ve sıçramalara dayanıklı, IP67 derecesine sahip bu yeni tasarım, kahve, çay ve soğuk içeceklerle her gün yaşanabilecek dökülmelere karşı koruma sağlıyor.1

iPhone XR (PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, doğrudan Global Fund HIV/AIDS bağışlarına eklenecek. Bu bağışlarla tahliller, rehberlik, tedavi ve virüsün anneden bebeğe geçmesine engel olmaya odaklanan önleme programları sunulacak.

Bir Akıllı Telefonda Bulunan En Gelişmiş LCD ekran

Ön yüzeyin tamamını oluşturan muhteşem 6.1 inç Liquid Retina ekran2, geniş renk desteği ve daha doğal bir görüntüleme deneyimi yaşatan True Tone ile sektördeki en doğru renkleri sunuyor. Kusursuz cam, gelişmiş piksel maskeleme ve alt piksellere kadar “örtüşme önleme” tekniği, ekranın aygıt kıvrımlarını izlemesine olanak verirken yeni arka plan ışığı tasarımı ekranın köşelere doğru uzanmasını sağlıyor.

iPhone XR, uyandırmak için dokunma, yukarı kaydırarak ana ekranı açma, aşağı kaydırarak bildirimlere ve Denetim Merkezi’ne erişme ve ana ekrana basarak kamerayı ya da feneri anında açmanızı sağlayan yeni dokunsal geri bildirim özelliği gibi hızlı ve akıcı iPhone hareketlerini destekliyor.

Yeni Nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic Çip

Şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en akıllı ve en güçlü çip olan Apple tasarımı A12 Bionic, daha fazla güç verimliliği sağlayan bir tasarım ile sektörde lideri bir performans sunan ve akıllı telefonlarda ilk defa bulunan 7 nanometre çipi içeriyor. A12 Bionic, yüzde 15’e kadar daha hızlı iki performans çekirdeğine, yüzde 50’ye kadar daha verimli dört verimlilik çekirdeğine, yüzde 50’ye kadar daha hızlı dört çekirdekli bir GPU’ya, güçlü Apple tasarımı Görüntü Sinyali İşlemcisine (ISP), video kodlayıcıya ve çok daha fazlasına sahip altı çekirdekli bir füzyon mimarisini temel alıyor. Bütün bunlar oyunlar, fotoğrafçılık, video düzenleme ve grafiklerin yoğun şekilde kullanıldığı uygulamalarda yeni deneyimlerin kapılarını açarken, aynı zamanda mükemmel pil ömrü sağlamaya devam ediyor. iPhone XR bu kadar güçlü olmasının yanısıra iPhone 8 Plus’a göre bir buçuk saat daha uzun pil ömrü sunuyor.

Yeni nesil Neural Engine, fotoğrafçılıktan artırılmış gerçekliğe kadar her alanda gelişmiş yapay öğrenmeyi destekliyor. Neural Engine, A11 Bionic çipte saniyede 600 milyar işlem yapabilirken şimdi yeni sekiz çekirdekli tasarım sayesinde saniyede 5 trilyona kadar işlemi tamamlayabiliyor. Bu da ARKit’te daha hızlı düzlem algılama gibi yeni olanaklara ve gerçek zamanlı yapay öğrenmeden yararlanan yeni özelliklere imkan veriyor. Neural Engine’in ilk kez Core ML’e açılması, geliştiricilerin bu son derece verimli yapay öğrenme sistemini kullanan uygulamalar geliştirmelerine olanak veriyor. A12 Bionic Neural Engine’de çalışan Core ML, A11 Bionic çiptekine göre dokuz kat daha hızlı, üstelik yalnızca onda biri kadar enerji kullanıyor.

Face ID: Bir Akıllı Telefonda Şimdiye Kadar Kullanılan En Güvenli Yüzle Kimlik Doğrulama Sistemi

Yazılım optimizasyonları ve daha hızlı Secure Enclave sayesinde Face ID, iPhone XR’da daha hızlı çalışıyor. TrueDepth kamera sistemi tek bir bakışla iPhone’un kilidini açmak, Apple Pay’i kullanmak, güvenli uygulamalara erişim sağlamak ve daha birçok özelliğe ulaşmak için iki boyutlu yüz tarayıcıların sunduğu özelliklerin ve güvenliğin çok ötesine geçen hassas bir derinlik algılama teknolojisinden yararlanıyor.

Gelişmiş Tek Lensli Geniş Açılı Kamera

iPhone XR’da, daha hızlı otomatik odaklama sağlayan yepyeni bir sensöre sahip 12 megapiksel f/1.8 diyaframlı geniş açılı bir lens bulunuyor. Daha büyük ve daha derin pikseller ise fotoğraf ve videolarda görüntünün gerçeğe daha yakın olmasını sağlıyor ve düşük ışık performansını artırıyor. ISP’de yapılan iyileştirmeler, Neural Engine ve geliştirilmiş yazılım algoritmaları, harika bir bokeh efektine sahip portre fotoğraflarına imkan tanıyor. Akıllı HDR, fotoğraflara daha güçlü vurgu ve gölge ayrıntıları getiriyor.

Yeni Derinlik Denetimi, kullanıcıların hem gerçek zamanlı önizlemede3 hem de çekimden sonra alan derinliğini ayarlayarak harika bir bokeh efektine sahip etkileyici portreler çekmelerini sağlıyor. Ön TrueDepth kamerada bulunan gelişmiş Portre modu ve dramatik stüdyo ışığı efektleri sunan Portre Işığı ile selfie’ler şimdi her zamankinden daha güzel görünecek.

Wireless Teknolojileri

Yüksek indirme hızları için LTE Advanced teknolojisinden yararlanan4 iPhone XR, nano SIM ve dijital eSIM kullanarak Çift SIM5 özelliği sunuyor.

iOS 12 ile birlikte geliyor

iPhone XR, dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi iOS 12 ile birlikte geliyor. iOS 12, artırılmış gerçeklikten yararlanarak iOS kullanıcılarının dünyaya bakışını değiştiriyor, insanların fotoğrafları yeniden keşfedip paylaşmalarına yardımcı oluyor, yeni Animoji ve Memoji ile iletişim kurmayı daha etkili ve eğlenceli hale getiriyor. Ekran Süresi müşterilerin iOS aygıtlarıyla etkileşim kurarak geçirdikleri zamanı anlayıp kontrol etmelerini sağlıyor, Siri Kısayolları tüm uygulamalara Siri ile birlikte çalışma özelliği kazandırıyor ve yeni gizlilik özelliği kullanıcıları internette takip edilmeye karşı koruyor.