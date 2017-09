APPLE WATCH SERIES 3 DAHA FAZLASINI SUNUYOR

Yerleşik hücresel, müzik yayını, daha hızlı çift çekirdekli işlemci ve watchOS 4 özelliklerine sahip Apple Watch Series 3 yeni güçlü sağlık ve fitness iyileştirmeleriyle geliyor.

Apple, dünyanın bir numaralı saatine yerleşik hücresel özelliği eklediği Apple Watch Series 3’ü tanıttı. Kullanıcılar dışarıda koşuda olsalar, havuzda vakit geçirseler veya gün boyunca aktif olmaya çalışıyor olsalar bile, hücresel özellikli Apple Watch, yakında bir iPhone olmasa bile bağlantıda kalmalarını, arama yapabilmelerini, mesaj alabilmelerini ve daha fazlasını yapabilmelerini sağlıyor.

Üçüncü nesil Apple Watch; akıllı koçluk özellikleri, 50 metre1 suya dayanaklı tasarım ve göreceli yüksekliği ölçen yeni bir barometrik altimetre ile harika bir sağlık ve fitness arkadaşı. Apple Watch Series 3’ün biri GPS ve hücresel, diğeri ise GPS özelliğine sahip iki modelinin ikisinde de yüzde 70 daha hızlı bir çift çekirdekli işlemci ve yeni bir kablosuz çip bulunuyor.

Apple’ın COO’su Jeff Williams, “iPhone’ları olsun veya olmasın bağlantıda kalabildikleri için yeni bir özgürlük hissi sağlamasından ötürü, hücresel özelliğinin eklenmesinin insanların Apple Watch’u kullanma biçimlerini değiştireceğine inanıyoruz,” dedi. “watchOS 4’ün gücü ile bir araya gelen Apple Watch Series 3, sağlıklı bir yaşam için mükemmel bir aygıt.”

Hücresel özelliğinin watchOS 4 ile birleşmesiyle birlikte yakında Apple Music kullanıcıları 40 milyon şarkıyı doğrudan bileklerinden dinleyebilecek. Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 15 Eylül Cuma gününden itibaren 10 ülke ve bölgede; Apple Watch Series 3 (GPS) ise 28 ülke ve bölgede sipariş edilebilecek. Her iki model de 22 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

Gelişmiş Teknoloji

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), iPhone’dan uzakta olduğunda hücresel özelliğine sorunsuz bir şekilde geçen eksiksiz bir LTE ve UMTS radyoya sahip. Watch, iPhone ile aynı numarayı paylaştığı için ailenize, arkadaşlarınıza veya iş arkadaşlarınıza başka bir numara vermenize gerek yok. Aynı zamanda, müşterilerin bir başlangıç yapabilmelerine yardımcı olmak için programa katılan iletişim operatörleri lansmanda giriş seviyesinde özel hücresel planlar sunacak. Müşteriler doğrudan Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ile hücresel aramalar yapabilecekler ve AirPods ile eşleştirildiğinde sorunsuz ve tamamen kablosuz bir deneyimin keyfini çıkarabilecekler. Apple, kablosuz etkinleştirmeyi alandan taviz vermeden mümkün hale getirip geleneksel bir SIM kartın yüzde birinden daha küçük olan yerleşik eSIM’i kullanıma sunarak ekranın kendisini LTE ve UMTS için hem iletme hem de alma öğesi olarak kullanan ve sektörde bir ilk olan bir anten tasarımına da öncülük ediyor.2

S3, Apple Watch Series 3’ü güçlendiren, daha hızlı uygulama başlatma zamanlarını ve daha sorunsuz grafikleri olanaklı kılan ve bugüne kadar ilk defa Siri’nin yerleşik hoparlörü kullanarak konuşmasını sağlayan daha hızlı bir çift çekirdekli işlemciye sahip Apple’ın üçüncü nesil mimarisidir. Apple, tasarladığı W2 adlı yeni özel bir kablosuz çiple tüm gün süren pil ömrü sunup boyutları neredeyse önceki hali ile aynı tutmaya devam ederek Wi-Fi’ı yüzde 85 daha hızlı ve Bluetooth ve Wi-Fi’ı yüzde 50 daha fazla enerji verimli hale getiriyor.

Apple Watch Series 3, kazanılan yükseklik de dahil olmak üzere aktiviteyi, çıkılan katları ve dışarıda yapılan egzersizleri izlemeye yardımcı olan barometrik bir altimetreye de sahip.

watchOS 4

watchOS 4, güncellenmiş bir Kalp Atış Hızı uygulamasını da içeriyor ve dinlenme, egzersiz, toparlanma, yürüme ve Nefes dönemleri sırasında yapılan ölçümler dahil olmak üzere, kalp atış hızı ile ilgili daha da fazla bilgi sağlıyor. Müşteriler, aktif halde değilken kalp atış hızları belirli bir seviyenin üzerine çıktığında bildirim almayı da seçebilirler. Diğer muhteşem watchOS 4 özellikleri arasında kullanıcıların gün boyunca en çok ihtiyaç duydukları bilgileri gösteren proaktif Siri saat kadranı, yeni bir arayüze sahip geliştirilmiş Antrenman uygulaması, özel Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman (HIIT) egzersiz türü ve havuzda yüzmek için otomatik setler bulunuyor. GymKit ile kullanıcılar, yakında en sevdikleri kardiyo ekipmanına bağlanmayı ve tek bir dokunuşla verilerin iki yönlü olarak eşleştirilmesini sağlayan özelliklerden yararlanarak mümkün olan en doğru bilgilere ulaşacaklar.3

Yeniden tasarlanan Müzik uygulaması deneyimi, Yeni Keşifler ve Beğeneceğiniz Müzikler gibi çalma listelerini, kullanıcının en çok dinlediği şarkılarla birlikte otomatik olarak eşzamanlıyor. Bu sonbaharın sonuna doğru, Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), kullanıcıların Apple Music’teki tüm şarkılara doğrudan bileklerinden erişmelerini sağlayarak müzik yayını yapacak. Yeni Radio uygulamasıyla dinleyiciler iPhone veya Wi-Fi’dan uzakken, Beats 1’a canlı olarak erişmelerini veya herhangi bir Apple Music radyo istasyonuna ulaşabilecekler.

Apple Watch Ürün Serisi

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 399 ABD Doları (ABD), Apple Watch Series 3 (GPS) 1649 TL’den başlıyor. Her ikisi de barometrik altimetrenin yanı sıra daha hızlı bir çift çekirdekli işlemci ve kablosuz çip gibi yeni güncellemelere sahip. Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), aynı zamanda, özel bir kırmızı Digital Crown ve eşsiz bir tasarım aracılığıyla hücresel bağlantıyı gösteren özel “Explorer” saat kadranını ilk kez sunuyor.

Gümüş veya uzay grisi alüminyuma ek olarak, Apple Watch Series 3 artık tümü yeni ve göz alıcı kayış renk ve stilleriyle eşleşen gümüş veya uzay siyahi paslanmaz çelik kılıfların yanı sıra muhteşem yeni altın alüminyum renk seçeneğiyle geliyor. Örme Naylon yeni bir desenle güncellendi ve inanılmaz derecede hafif Spor Loop eşi olmayan bir konforla bileklere oturacak şekilde kolayca ayarlanıyor. Apple Watch Edition serisi, iki tonlu yeni bir Spor Kordon ile eşleşen hoş bir koyu gri seramik kasayı da kapsayarak genişliyor.

Apple Watch Nike+ oldukça popüler oldu ve bu ortaklık bu sonbaharda yeni saf platin/siyah Nike Spor Kordon veya özel renklere sahip Spor Loop ile eşleşen Series 3’ün her iki modeliyle sürüyor. Nike Run Club uygulaması, heyecan verici yeni özellikleri kullanıma sunmak için güncellendi: Ses Kılavuzlu Koşu; Nike’ın üst düzey koçları, sporcuları ve eğlence görevlileri aracılığıyla dünya standartlarında koçluk ve motivasyon sağlarken, Cheers (Tezahürat) özelliği arkadaşlarınızın koşarken sizi motive edecek ses tabanlı tezahüratlar göndermesini mümkün hale getirerek koşuyu daha eğlenceli kılıyor. Just Do It Sundays, ilham vermeye ve dünyanın en büyük koşu topluluğuna katılarak ödüller kazanmanızı sağlamaya devam ediyor. Apple Watch Hermès modelleri, yerleşik hücresel özelliği ile geliyor ve delikli Gala dana derisine sahip olan klasik Hermès sürüş eldivenin ilham olduğu Single Tour Rallye ve basılmış Gala dana derisine sahip, Henri d’Origny tarafından 1974’te tasarlanan binicilik atkısının ilham verdiği Single Tour Eperon d’Or dahil olmak üzere, yeni kayışların oluşturduğu dikkat çekici bir koleksiyonla eşleşiyor. 1993’te yine Henri d’Origny tarafından tasarlanan Carrick Hermès saatinin ilham verdiği yeni bir saat kadranı mevcut Hermès saat kadranı seçkisini tamamlıyor.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik

-Apple Watch, iki farklı boyutta kullanıma sunuluyor: 38 mm ve 42 mm. Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), 399 ABD Doları (ABD) başlangıç fiyatıyla ve çeşitli kayışlarla eşlenen altın, gümüş veya uzay grisi alüminyum veya gümüş veya uzay siyahı paslanmaz çelik renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Apple Watch Series 3 (GPS), 1649 TL başlangıç fiyatıyla bir Spor Kordonla eşleştirilen altın, gümüş veya uzay grisi alüminyum kasa seçenekleriyle satın alınabilecek. Apple Watch Series 1, yalnızca 1199 TL’den başlayan fiyatlarla gümüş veya uzay grisi alüminyum kasalarda, bir Spor Kordon ile eşlenmiş olarak satışa sunulacak. Gri veya beyaz seramiğe sahip Apple Watch Edition, 1299 ABD Doları (ABD) başlangıç fiyatıyla satın alınabilecek. Tüm modellere, belirli Apple Yetkili Satıcıları ve iletişim operatörlerinin yanı sıra apple.com/tr/ ve Apple Store’lardan ulaşılabilecek (fiyatlar değişiklik gösterebilir). Bölgenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için locate.apple.com/tr/tr/ adresini ziyaret edin. Apple Watch Nike+ 1649 TL’den, Apple Watch Hermès ise 329 ABD Doları (ABD) fiyatından başlar (fiyatlar değişiklik gösterebilir).

-Apple Watch Series 3 (GPS), 29 Eylül Cuma gününden itibaren Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Guam, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Jersey, Makao, Monako, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Tayland ve Türkiye’de satışa sunulacak.

-Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), iOS 11 veya daha yeni bir sürümünü kullanan iPhone 6 veya daha yeni bir sürümünü gerektirir. Ayrıca, Apple Watch Series 3 (GPS), iOS 11 veya daha yeni bir sürümünü kullanan iPhone 5S veya daha yeni bir sürümünü gerektirir. Bazı özellikler tüm bölgelerde veya dillerde bulunmaz.

1 Apple Watch Series 3, ISO standardı 22810:2010 kapsamında 50 metre suya dayanıklıdır. Bu, havuzda veya denizde yüzme gibi sığ su aktivitelerinde kullanılabileceği anlamına gelir. Ancak, Apple Watch Series 3, yüksek hızda suya maruz kalınabilen veya çok derine inilmesi gereken tüplü dalış, su kayağı ve benzeri aktivitelerde kullanılmamalıdır. Paslanmaz çelik ve deri kayışlar suya dayanıklı değildir.

2 Apple Watch ve iPhone servis sağlayıcısının aynı olması gerekir. Tüm servis sağlayıcıları tarafından sunulmaz. Dolaşım, operatör ağ kapsamı alanınızın dışında kullanılmaz. Hücresel hizmeti için kablosuz hizmet planı gereklidir. Daha fazla ayrıntı için servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Programa katılan kablosuz iletişim operatörleri ve uygunluk için apple.com/watch/cellular sayfasına bakın.

3 Katılımcı ekipman üreticileri ve spor salonları değişiklik gösterebilir.