APPLE’DAN YILBAŞINDA HAYALLERİN HEDİYELERİ



Yılbaşı en güzel hediyeleri verme zamanı ve Apple’dan alacağınız herkesin hayallerini süsleyen “Hayallerin Hediyeleri” bu yılbaşını unutulmaz hale getirebilirsiniz.

iPhone X

Zamanının Ötesinde, Tam Zamanında Bir Hediye

Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefona imza atmak daha en başından beri vizyonumuz oldu. Bu iPhone öylesine etkileyici bir deneyim sunmalıydı ki onu kullanmaya başladığınız an elinizde bir telefon tuttuğunuzu unutmalıydınız. Ve öyle akıllı olmalıydı ki dokunuşlarınıza, sesinize ve hatta bakışınıza bile tepki verebilmeliydi. iPhone X ile şimdi bu vizyon gerçeğe dönüştü. Gelecekle tanışmaya hazır olun.

iPhone 8

iPhone’un Yeni Nesli, Bu Yılın Gözdesi

Karşınızda yepyeni cam tasarımıyla iPhone 8. Dünyanın en sevilen kamerası, onunla çok daha iyi. Bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en güçlü ve en akıllı çipe sahip. Tam anlamıyla zahmetsiz bir şekilde, kablosuz şarj oluyor. Ve daha önce mümkün olmayan artırılmış gerçeklik deneyimleri sunuyor. iPhone 8. iPhone’un yeni nesli.

Apple Watch Series 3

Aktif Yaşayanlar için Mükemmel Bir Hediye

Akıllı aktivite koçluğu. Gelişmiş Kalp Atış Hızı uygulaması. Doğrudan bileğinizden erişebileceğiniz favori çalma listeleriniz. Yerleşik altimetre. Ve daha duyarlı bir Siri deneyimi. Karşınızda Apple Watch Series 3. Her zamankinden daha aktif, motive ve bağlantıda kalmanızı sağlayacak özellikleri keşfedin.

iPad Pro

Bu Yıl İçindeki Yaratıcılığı Ortaya Çıkarmanın Tam Zamanı

O an yapmanız gereken şey ne olursa olsun, iPad Pro hepsinin üstesinden gelmeye hazır. Hatta daha fazlasını gerçekleştirmeye de. Çoğu dizüstü PC’den daha yüksek güce sahip. Ama kullanımı da bir o kadar kolay. Yeniden tasarlanmış Retina ekrana bakmak en az ona dokunmak kadar muhteşem. Ve tüm bu özelliklere, dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi iOS eşlik ediyor.

iPad Pro. Modern bir bilgisayardan beklediğiniz her şey. Ve ötesi.

Apple TV 4K

Bu Yılın En Çok İzlenecek Hediyesi

Apple TV 4K ile, en sevdiğiniz filmleri ve TV programlarını göz alıcı 4K HDR kalitesinde izleyin. Canlı spor karşılaşmalarını ve haberleri takip edin. Amazon Prime Video, Netflix, TV+, Blu TV ve puhutv gibi uygulamaların sunduğu heyecan verici içeriklerle, televizyonun yeni çağına tanık olun.



