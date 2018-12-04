Aralık Ayında Edinmeniz Gereken En Yeni Güzellik Ürünleri

Işıldamanın kaç farklı yolu var? Eğer Hourglass’a soracak olursanız muhtemelen 6… Bu yeni palet; markanın 4 ikonik ve çok satan aydınlatıcısına ilave olarak 2 yeni özel pudrayı da içeriyor. Bu palet ile highlight, strobe, allık, ve bronzer aşamalarını başarıyla yerine getirebilirsiniz.