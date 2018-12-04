Aralık Ayında Edinmeniz Gereken En Yeni Güzellik Ürünleri

 

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Yılı bitirmeye son 1 ay kala; makyaj alışveriş listemizi gözden geçirmeye hazırız!

İşte yılbaşı heyecanı ile birbirinden güzel setleri de içinde barındıran; aralık ayında edinmeniz gereken en yeni güzellik ürünleri:

 

M.A.C. x Patrick Starrr Slay Ride Holiday Collection

MAC ile pek çok koleksiyon çıkaran Patrick Starrr bu kez yılbaşı koleksiyonu ile karşınızda! Slay Ride adı verilen bu yılbaşı koleksiyonunda 2 göz paleti, 4 ruj, 5 lip gloss, ışıldayan pigmentler, oversize bir pudra bulunuyor.

 

 

Too Faced Better Than Sex And Diamonds Mascara

Markanın hit Better Than Sex maskarası kendisini yenilemeye devam ediyor. Bu kez taş kaplı bir versiyonla karşımıza çıkan ürün; ikonik versiyonu ile aynı formülasyona sahip.

Huda Beauty Power Bullet Metallic Lipstick

Her yeni yıl öncesi bir ruj koleksiyonu çıkaran Huda Kattan, bu yıl da geleneği bozmuyor. Bu kez çıkardığı koleksiyon ise yüksek pigmentli, metalik ve simii rujlardan oluşuyor.

Hourglass Ambient Lighting Edit Volume 4

Işıldamanın kaç farklı yolu var? Eğer Hourglass’a soracak olursanız muhtemelen 6… Bu yeni palet; markanın 4 ikonik ve çok satan aydınlatıcısına ilave olarak 2 yeni özel pudrayı da içeriyor. Bu palet ile highlight, strobe, allık, ve bronzer aşamalarını başarıyla yerine getirebilirsiniz.

Benefit X Desi Perkins Bomb Ass Brows Kit

Güzellik gurusu Desi Perkins ile işbirliği yapan marka; Benefit’s Bomb Ass Brows kiti ile karşınızda! Dünyadaki en şekilli kaşları yaratmaya hazır olun!

Pat McGrath BlitzTrance Lipsticks

Pat McGrath’ı Instagram’dan tkaip ediyorsanız; ışıltılı şeyleri ne kadar sevdiğinin de farkındasınızdır! Bu yılbaşı koleksiyonu ile ışıltı seviyesini biraz daha yükseltiyor!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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