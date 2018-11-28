Aralık Ayında İhtiyacınız Olan 7 Kombin Önerisi

Bu soğuk havalarda, hem kendinizi iyi hissetmek hem de üşümemek için güçlü kombin önerilerini gözden geçirmeye ne dersiniz?

Aralık ayı için sokak stili konusunda size ilham verecek kombin önerileri ve sezonun gözde parçaları tam karşınızda.

Esin kaynağımız için instagram yıldızları…

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Suni kürk, logolu çanta, rahatlığından emin olunan bir jean… Kopya çekmek için en ideal kombinlerden.

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Leopar baskılı eteğinizi kış aylarına nasıl uyarlayacağınızı düşünüyorsanız, yol gösterici kombininiz karşınızda.

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Panço şehre geri döndü. Tepeden tırnağa siyah giyindiğiniz bir gün için kombininizi panço ile parlatabilirsiniz.

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Karşınızda, instagram’da bu kış sık sık göreceğiniz kombin. Leopar desenli palto almak için harekete geçmenizi tavsiye ederiz.

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Aralık ayını hatta tüm kışı rahatça geçirmenizi sağlayacak uzun bir hırka, bu kombinin de göz kamaştıran parçası. Darja Barannik gibi pembe el örgüsü hırkanızı, kırmızı çizmeler ve siyah taytla kullanabilirsiniz.

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Klasik kombinleri göz ardı etmeden, ufak dokunuşlarla hareketlendirmeye ne dersiniz? Çanta ve bot seçiminizle bunu gerçekleştirmeniz mümkün.

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Parti stilinizi, kalın ve uzun bir kazakla sokak ruhuna uyarlamak için en doğru aydasınız.