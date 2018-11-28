Aralık Ayında İhtiyacınız Olan 7 Kombin Önerisi

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Bu soğuk havalarda, hem kendinizi iyi hissetmek hem de üşümemek için güçlü kombin önerilerini gözden geçirmeye ne dersiniz?

Aralık ayı için sokak stili konusunda size ilham verecek kombin önerileri ve sezonun gözde parçaları tam karşınızda.

Esin kaynağımız için instagram yıldızları…

 1/7

@RIKKEKREFTING

Suni kürk, logolu çanta, rahatlığından emin olunan bir jean… Kopya çekmek için en ideal kombinlerden.

2/7

@ELSYANDTHEBLOG

Leopar baskılı eteğinizi kış aylarına nasıl uyarlayacağınızı düşünüyorsanız, yol gösterici kombininiz karşınızda.

3/7

 

 

@STYLEMEMOMS

Panço şehre geri döndü. Tepeden tırnağa siyah giyindiğiniz bir gün için kombininizi panço ile parlatabilirsiniz.

4/7

@TINEANDREA

Karşınızda, instagram’da bu kış sık sık göreceğiniz kombin. Leopar desenli palto almak için harekete geçmenizi tavsiye ederiz.

5/7

@DARJABARANNIK

Aralık ayını hatta tüm kışı rahatça geçirmenizi sağlayacak uzun bir hırka, bu kombinin de göz kamaştıran parçası. Darja Barannik gibi pembe el örgüsü hırkanızı, kırmızı çizmeler ve siyah taytla kullanabilirsiniz.

6/7

 

@RUERODIER

Klasik kombinleri göz ardı etmeden, ufak dokunuşlarla hareketlendirmeye ne dersiniz? Çanta ve bot seçiminizle bunu gerçekleştirmeniz mümkün.

7/7

@ADAOGUNTODU

Parti stilinizi, kalın ve uzun bir kazakla sokak ruhuna uyarlamak için en doğru aydasınız.

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Dün gerçekleşen @maisonvalentino defilesinden Kaia Gerber ve Adut Akech’in bu neşeli karesi ile güne başlıyoruz!🌟 #kaiagerber #adutakech #valentino #valentinoprefall19 #marieclairetr
    2
  • Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Siz de şiddet gören bir kadın tanıyorsanız, sessiz kalmayın. Bir ateş böceği yakarak onun sesi, ışığı, gücü olun. #AteşBöcekleri Ayrıntılı bilgi için; www.atesbocekleri.info
    1
  • Yeni sezonda tiyatro oyunu ve sinema filmi ile göreceğimiz Nilperi Şahinkaya’nın bakım ritüelleri kasım sayımızda sizi bekliyor.💄 Mobil özel tasarımlı kasım sayısını App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. #marieclairetr #nilperişahinkaya #bakmaoku Hazırlayan: @damla.suay Fotoğraflar: @seldelek
    5
  • Haftaya Candice Swanepoel ve oğlu Anaca’nın bu sevimli karesi ile başlıyoruz!👼🏻❤️ #candiceswanepoel #victoriassecret #goodmorning #marieclairetr
    5
  • Pazar günü ruhu!💅🏻💆🏻‍♀️ #sunday #sundaze #sundayfunday #sexandthecity #satc #carriebradshaw #sarahjessicaparker #marieclairetr
    7
  • Angelina Jolie; Londra’da katıldığı bir etkinlikte Ralph&Russo elbisesi ve büyüleyici güzelliği ile göz kamaştırdı.🌟 #angelinajolie #ralphandrusso #saturday #saturdaynight #marieclairetr
    11
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için