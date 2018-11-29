Aralık Ayında Okumanız Gereken Kitaplar

Hem kendinize hem de sevdiklerinize yeni yıl hediyesi olarak da düşünebileceğiniz yeni çıkan kitaplardan önerilerimiz.

Ayşe Kulin – Son | Everest Yayınları

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından biri Son! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren hikâyeleri…

Son, içinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, memleketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanların, üstüne gidildiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyenlerin, aşk yerine umutla yetinmek zorunda kalanların hikâyesi.

Haruki Murakami – Kumandanı Öldürmek | Doğan Kitap

Dünya edebiyatının tartışmasız en büyük yazarlarından olan Haruki Murakami’den yeni bir kitap.

Kumandanı Öldürmek yalnızlığı bir yük olarak görmeyen, yeri geldiğinde yalnızlığını bir madalya gibi göğsünde taşıyanlar için yazılmış bir roman. Tıpkı bir dağ başında yalnız bir hayat süren, bu yalnız varoluşuyla gizemli bir şeyleri hayatına davet eden roman kahramanı gibi.

Mozart’ın Don Giovanni’sini, Strauss’un Güllü Şövalye’sini başucu müziğimiz yapacağız. Kumandanı Öldürmek’in gizemli labirentlerinde kaybolurken Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby’sine selam gönderecek, Orwell’ın 1984’ü yazarken inzivaya çekildiği o adayı merak edeceğiz… Ve hepsinden önemlisi “büyülü bir dünya”da yaşadığımızı bir kez daha anlayacağız.

Murat Yetkin – Meraklısı İçin Casuslar Kitabı | Doğan Kitap

“James Bond iki günde yakalanırdı.” Kendisi de “Majestelerinin hizmetinde” bir İngiliz ajanı olan Ian Fleming’in, James Bond karakterini yaratırken model aldığı Sırp ajan Duşko Popov, anılarında böyle diyordu.

Küresel siyasetin görünmeyen dünyasında tarihin akışını değiştiren Popov, yakalanmamayı başarmış mıydı? Sadece o da değil. CIA’in Türk-İslam Sentezi uzmanı Özbek Türk’ü Ruzi Nazar’ın Türkiye’de görev yaptığı 11 yılda iki askeri darbe oldu. KGB’nin Ortadoğu operasyonlarına yön veren Azeri Türk’ü Haydar Aliyev, Sovyetler yıkıldıktan sonra bugünkü Azerbaycan’ı kurdu.

Nazar ve Aliyev, Soğuk Savaş’ta karşı saflardaydı. O dönem Türk istihbaratının başında Fuat Doğu vardı. Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenler karşısında MİT neler yapıyordu? Türk istihbaratının en başarılı ve en tartışmalı operasyonları neydi? Karşınıza kimi zaman CIA kimi zaman da KGB ajanı olarak çıkacak hiç tahmin etmeyeceğiniz isimler…

Latife Tekin – Sürüklenme | Can Yayınları

Latife Tekin, Manves City’yle aynı anda yayımladığı Sürüklenme’de Türkiye’nin bu acımasız ve hoyrat günlerine ayna tutuyor. Manves City’yle birbirine el uzatan Sürüklenme, süregelen toptan yıkıma karşı yeni mücadele yollarının, çaresiz yetişkinlerin, sahipsiz, yoksul, yalnızlaştırılmış gençliğin ve onların yeni bir hayat kurma, sürüklenirken tutunma çabalarının romanı.

Yekta Kopan – Sıradan Bir Gün | Can Yayınları

Sıradan bir günde başınıza neler gelebilir? Sıradan bir günde kahvaltı yapıp gazetenizi okuyabilir ve işinize gidebilirsiniz. Çalışırken biraz içiniz geçebilir mesela. Bir kahve içip toparlanabilirsiniz. Sıradan bir günde sevdiklerinizle görüşür, evinize market alışverişi yapabilirsiniz. Sıradan bir günde bir cinayete tanıklık edebilir ve hayatınızın sonsuz yolculuğuna çıkabilirsiniz. Sıradan bir gün size bazen kişisel gelişim kitaplarında yazanlardan fazlasını öğretir.

Takma isimle kişisel gelişim kitapları yazan Armağan Gündoğdu’nun hikâyesi bu. Yekta Kopan’ın kaleminden sahte kimlikler, yalanlar ve hesaplaşmalar üstüne sürprizlerle dolu bir roman.

Tuz Yağ Asit Isı-İyi Yemek Pişirmenin İncelikleri – Samin Nosrat | The Kitap

“Michael Pollan, ne yememiz gerektiğine dair o geniş ve karmaşık konuyu yalnızca yedi kelimeyle özetlediğinde herkes çok etkilenmişti: ‘Yemek yiyin, fazla yemeyin, çoğunlukla sebze yiyin.’ Samin Nosrat da nasıl yemek pişirmemiz gerektiği gibi geniş ve karmaşık bir konuyu dört kelimeyle özetlemeyi başardı:

‘Tuz, yağ, asit, ısı.’ Herkes çok etkilenecek.”

-Yotam Ottolenghi, Jerusalem adlı New York Times çok satan kitabının yazarı-

Barış İnce – Sarsıntı | Can Yayınları

Barış İnce, büyük beğeni toplayan romanı Çelişki’den sonra okurlarını her anlamda “sarsacak” bir romanla karşımızda. “İsimsiz” bir adadaki esrarengiz cinayetler, ada halkını avucuna almış, mafyalaşmış bir dinî grup, bir masa etrafında toplanıp hem kaybolan arkadaşlarının hatırasıyla hem de dostlukları ve aşklarıyla hesaplaşan üç arkadaş ve tüm gizemlere ışık tutacak sahipsiz bir günlük…

Sarsıntı, yalnızca bugüne değil Türkiye’nin tüm zamanlarına, artık katran bağlamış acı gerçeklerine dair, ustaca yazılmış bir roman.