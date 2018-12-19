Ariana Grande’nin İmza Makyajını 4 Pratik Adımda Kopyalayın

Son dönemlerin başarılı sanatçılarından Ariana Grande; sadece sesi ile değil güzellik görünümleri ile de radarımızda. Artık kendisiyle özdeşleşen makyaj görünümü için Los Angeles’lı makyaj artisti Daniel Chinchilla ile çalışan Grande’nin dramatik stiline hayranız! İşte Ariana Grande’nin güzellik görünümünü yakalamak için 4 basit adım:

Cildi hazırlayın

Ariana Grande, işe iyi bir cilt bakımı rutini ile başlıyor. “Dr. Lancer’in ürünlerini kullanıyorum. O aslında Los Angeles’lı bir dermatoloji uzmanı. Ürünleri gerçekten çok güzel ve ciltte yumuşak bir his bırakıyor. “ diyen Grande’nin nemlendirici tercihi Lancer The Method: Nourish.

Baz

Kusursuz bir fondöten uygulaması için Beautyblender kullanın. Sonrasında Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder gibi bir pudra ile cilt makyajınızı sabitleyin.

Gözler

Ariana’nın makyaj artisti Daniel; ünlü şarkıcının ikonik kuyruklu göz makyajını Too Faced Chocolate Bar Eye Shadow Collection koleksiyonu ile yarattığını söylüyor. Ayrıca alt kirpik dipleri için de Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil kullanıyor. Ekstra drama için Fenty Beauty by Rihanna Flyliner Longwear Liquid Eyeliner kullanabilirsiniz.

Kirpikler

“Kirpiklerin yoğun olmasını seviyorum” diyen Grande “Yoğun kirpikler olmadığında kendimi çıplak gibi hissediyorum” şeklinde ekliyor. Favorileri ise Shu Uemura Eyelash Curler kirpik kıvırıcı ve M.A.C. Haute & Naughty Lash Mascara.