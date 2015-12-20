ARMANI/CASA’NIN MILANO’DAKİ YENİ DURAĞI; CORSO VENEZIA 14





Armani/Casa, dünyanın en etkili mobilya fuarı Salone del Mobile ile eş zamanlı olarak yeni yerine taşındı. Yeni Armani/Casa mağazası, tarihsel dokusu ve ünüyle turistlerin uğrak noktası haline gelmiş, Milano’ın en güzel caddelerinden biri olan Corso Venezia’daki yeni bir adresinde dekorasyon tutkunlarıyla buluşuyor. Markanın şehrin dokusuna uygun bir şekilde tasarlanan amiral mağazası, Naviglio kanalının üzerindeki caddede, Via San Damiano’nun köşesinde yer alıyor.

“Tasarım, ideal yaşam tarzımın vazgeçilmez bir parçası ve bu yeni mağaza bana, evler için tasarladığım koleksiyonun tamamını sergileme fırsatı veriyor” diye söze başlıyor Giorgio Armani. “Görkemli ancak anıtsal olmayan yapısıyla bu binayı zihnimde bir stüdyo olarak canlandırdım; değişken, çok yönlü ve sürekli evrilen bir stüdyo…”

Dünya üzerindeki en büyük Armani/Casa cadde mağazası olan bu yeni lokasyonda, 16 göz alıcı vitrine, giriş katının üstündeki her iki katta da bulunan diğer birçok vitrin eşlik ediyor. Mağazanın caddeye bakan tarafındaki pencerelere dikey olarak yerleştirilmiş, platin metal örgülü elekler dışarıdan gelen ışığı süzüyor ve sergilenen mobilyalara yumuşak tonlarda bir görünüm katıyor. 1982’de tasarlanan Logo Lamp, mağaza vitrinlerinin her birindeki örgülü eleklerde motif olarak kendini gösteriyor. Armani/Casa’nın bir sembolü olan bu basit lamba motifi aynı zamanda giriş katının duvarlarını kaplayan ahşap panellere oyulmuş bir biçimde, mağazanın içinde de karşımıza çıkıyor.

Müşterilere sıcak bir şekilde karşılandıklarını hissettiren bu zarif mağazanın girişinde yer alan, asma kat ile bölünmüş yüksek tavan, mağazayı oldukça ferah gösteriyor. Ancak dikkatleri üzerine çeken asıl cazibe noktası; pürüzsüz hatlarıyla ve soluk meşe tonuyla tüm katları birbirine bağlayan, iç kısmı ahşaptan, oymalı merdiven oluyor. Merdivenin alt kısmında ise sedefli bir malzeme etkisini gösteriyor.

Dinamik bir atölye

Yeni Armani/Casa mağazası, tıpkı geniş bir tasarım stüdyosu gibi… İnce, platin metalden çift katlı, tam boy (4,3 m) örgü elekler sayesinde, genişleyip daralabilen bir görünüme sahip alanlar mağazaya geniş bir tasarım stüdyosu havası kazandırıyor. Bu sıra dışı tasarım, farklı ortamların tülle ayrılmış gibi sergilenebilmesine imkan veriyor. Çift katlı örgü elekler arasındaki geniş dekoratif panellerde bulunan saydam asetat üzerindeki baskılar; halı, kumaş ve duvar kağıdı desenlerinin çizgisel ayrıntılarını yansıtarak koleksiyonun desenlerine hafiflik hissi katıyor.

Masa ve vitrinlerin dinamik ve modern çizgilerle bezenmiş tasarımı, sürekli olarak evrilen bir projenin, capcanlı bir ortamın ve çarpıcı bir yaratıcılığın altını çiziyor.

Dört kata yayılmış bu mağaza aynı zamanda tüm koleksiyonun sergilendiği bir galeri niteliği taşıyor. Mobilyalar, lambalar, döşeme kaplı parçalar ve aksesuarlar da dahil olmak üzere sezonun en yeni ürünleri giriş katında sergileniyor. Diğer aksesuarlar, duvar kağıtları ve kumaşlar, giriş katının üstündeki asma katta kendine yer bulurken, sınırlı sayıdaki ikonik parçayı içeren daimi koleksiyona ise mağazanın birinci katı ev sahipliği yapıyor. Aksesuarlı mutfak, duvar ve zemin kaplamalı banyo ve kumaş gibi teknik ürünler bodrum katında bulunuyor.

Yumuşak ve zarif görünümüyle mağazanın ana rengi olan platin tonu, hem kırmızı hem de cam yeşili süslemeler ve aksesuarlarla yer yer şık bir kontrast oluşturuyor. Mağazanın genel olarak yarattığı zarafet ve kusursuzluk hissi, markanın karakteristik özelliği olan lüks ışıltısını yansıtıyor.

Armani/Casa’dan Milan’daki yeni mağazaya özel yeni koleksiyon

Geçmişe ve günümüze ait ögeler, yeni Armani/Casa koleksiyonundaki mobilyalarda ve tamamlayıcı parçalarda bir araya geliyor. Tamamen orijinal biçimde tasarlanmış lüks koleksiyonun başrollerinde yeni parçaların yanı sıra geçtiğimiz yıllarda da boy gösteren tasarımların yeniden yorumlanmış halleri adeta Armani/Casa’nın Milano’da dekorasyon tutkunlarıyla buluşmasını kutluyor. Yeni MATRIX yorumuyla tasarlanmış LOGO LAMP, LEVANTE bölme, JAZZ bar dolabı, DANZICA sehpa ve SEINE zigon sehpalar, yıllar içinde genişlemiş ve bugün Corso Venezia’daki galerisine taşınmış olan koleksiyonda yeni versiyonlarla sunulan tanıdık parçaların yalnızca birkaçını oluşturuyor.

Koleksiyonda bulunan, geniş teknik bilgi ve malzeme deneyimiyle tasarlanmış objeler, orijinal ve detaycı bir bakış açısıyla üretildi. Mobilyalardan objelere, kumaşlardan duvar kaplamalarına Armani/Casa koleksiyonundaki her parça, gelenekselliğin yeniden tasarlanmış dokularıyla farklı modern fikirleri birleştirerek mağazayı kreatif bir enerjiyle dolduruyor.

Mükemmeliyeti hedefleyen Armani/Casa; ultra ince katmanlar, kusursuz çizgiler ve tamamlayıcı şekillerle konturları yeniden tasarlar; bu hafif dokunuşlar, tasarımlara yapısal bir aydınlık katar, nitelik kazandırır. Başlıktan ayaklığa uzanan kusursuzluğuyla MORFEO yatak, bu şık tasarım tekniğinin bir örneğidir. MADISON kanepe, yumuşak ve zarif çizgiler barındırırken Canaletto ceviz malzemeden MUSA kitaplık, alışılmışın dışında deri kılıflı raflarıyla karşımıza çıkıyor. Rafine çizgiler taşıyan bu dekorasyon stili, lüks objelerle dolu büyük bir koleksiyonda kendini gösteriyor ve geniş kumaş yelpazesi de koleksiyonun başka bir teklifi olarak dikkat çekiyor.

Doğal malzemelerle bir araya getirilmiş metaller ve vernikli yüzeyler zarafeti daha da artırıyor. Bej ve kahverengi renkte ağaç malzemeler nadide kumaşlarla ahenk içinde kullanılarak klasik parçalara neşeli ve deneysel bir dokunuş kazandırıyor. Şıklığı ve sadeliği bir arada barındıran kusursuz çizgiler ilk bakışta göze çarpan bir stille, fark yaratan özel detayları ön plana çıkarıyor ve lüks estetiği arayan dekorasyon duayenlerine hitap ediyor.



