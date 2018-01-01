ARTIK NATALIE PORTMAN DA INSTAGRAM HESABI SAHİBİ!





Hiçbir sosyal medya platformunu kullanmadığı bilinen Natalie Portman; sonunda Instagram hesabı açan ünlüler arasına katıldı. Ancak @nportofficial hesabından takip edebileceğiniz Oscar ödüllü oyuncunun Instagram’a katılma amacı diğerlerinden biraz farklı.

Black Swan filmindeki rolüyle Oscar kazanan 36 yaşındaki oyuncu; Hollywoo’dan 300 kadın tarafından yaratılmış olan vce sektörden bağımsız olarak ülke çapındaki her alanda yaşanan cinsel tacizlerle savaşma amacı taşıyan Time’s Up‘ı daha geniş kitlelere ttanıtmak sosyal medya hesabı açtı. Portman’ın hesabındaki ilk kare de bu kuruluşla ilgili bir bildirinin görseli oldu.

Time’s Up’ın üyeleri arasında Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Eva Longoria, Blake Lively ve Emma Stone gibi isimler de yer alıyor.