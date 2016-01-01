ASHLEY JOY BİRÇOK ÜRÜNÜN YANI SIRA YENİ İKİ ÜRÜNÜYLE 1V1.COM’DA!





Türkiye’nin önde gelen güvenilir markalarının sezon koleksiyonlarının ‘en’lerini avantajlarla ve markaların geçmiş sezonlarındaki ürünlerine de özel kampanyalarla ulaşma imkanı sunan online alışveriş sitesi 1V1Y.COM, Ashley Joy’un iki yeni ürününü satışa sundu.

Doğadan ilham alarak bitkisel saç bakım ürünleri sunan Ashley Joy markasının hikayesi cemiyet hayatının ön plana çıkan isimlerinden Aslı Şen’in kendi saçlarına bir bakım ürünü aramasıyla başlıyor. İşlem görmüş saçların zamanla doğallığını, sağlığını ve ışıltısını kaybettiğini fark eden Şen, bunun önüne geçmek için birçok ürün deniyor ancak istediği sonuçları alamıyor.

Uzun aramalardan sonra, kendisi 24 farklı doğal yağı birleştirerek bir karışım hazırlıyor. Bu karışım ile zarar görmüş saçları nihayet ışıldamaya, daha kolay şekil almaya ve sakinleşmeye başlıyor. Şen, bu mucize karışımından hem ailesine hem de arkadaşlarına hediye ediyor. Sonuçlar o kadar olumlu oluyor ki bir kere kullanan hemen bir yenisini istiyor.

Ürün ile tanışan herkesin saçlarında yaşadığı müthiş dönüşüm hikayelerinden ilham alan Şen, bu eşsiz karışımı, dünyanın dört bir yanında aynı sorunları yaşayan kadınlarla paylaşmak istiyor. Konusunda uzman bir ekip kuruyor ve Ashley Joy ürünlerini geliştiriyor.

Ashley Joy Antifrizz Şampuan, Ashley Joy Saç Bakım Maskesi, Ashley Joy Saç Bakım Spreyi, Ashley Joy Argan Saç Bakım Serumu, Ashley Joy Saç Bakım Yağı, Ashley Joy Argan & Zeytinyağlı Şampuan, Ashley Joy Saç Fırçası, Ashley Joy Saç Bonesi ile birlikte iki yeni ürünü Ashley Joy Yoğun Onarıcı Şampuan ve Ashley Joy Onarıcı Saç Kremi de 1V1Y.COM’da!

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