ASHLEY OLSEN’IN BEYAZ BOTLARININ PEŞİNDEYİZ



Ashley Olsen, stil sahibi olmak adına her zaman güvenebileceğimiz isimlerden biri.

Oversize parçalar ve siyah renkler onun anahtar kelimeleri olsa da, beklenmedik bir zamanda beyaz botlarıyla karşımıza çıktı ve sonbahar trendleri konusunda bir eğilim belirlemiş oldu.

Sonbaharda kendinizi taze hissetmek için tercih edebileceğiniz bu beyaz botlar, sezonda da pek çok markanın koleksiyonunda karşımıza çıkıyor.

Kendall Jenner ve Emily Ratajkowski de beyaz çizme giymeyi tercih eden diğer ünlülerden sadece birkaçı.

Sonbahar geldiğinde bu sayının çok daha fazla olacağını düşünüyoruz.



