“ÂŞIK INSAN, GÜZEL BAKAR”



Baharın en renkli ve canlı günlerini yaşıyoruz. En az mevsim kadar bize enerji veren kapak yıldızımız, yağmurlu bir gün olmasına rağmen tüm pozitif etkisini çekime yansıtıyor. Duru, naif ve son derece güzel…

Bensu Soral, rol aldığı İçerde dizisiyle gelecek günlerde oyunculuk alanında çok güzel işlere imza atacağının da sinyallerini veriyor.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Emre Ünal

Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

Saç: Ferit Belli/ No.21

Makyaj: Fezi Altun

Fotoğraf Asistanı: Lütfü Targaner

Moda Editörü Asistanları:

Çağla Bayram, İrem Muslubaş

Backstage Video: Aytek Erdem

