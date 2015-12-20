“ÂŞIK INSAN, GÜZEL BAKAR”

Baharın en renkli ve canlı günlerini yaşıyoruz. En az mevsim kadar bize enerji veren kapak yıldızımız, yağmurlu bir gün olmasına rağmen tüm pozitif etkisini çekime yansıtıyor. Duru, naif ve son derece güzel…
Bensu Soral, rol aldığı İçerde dizisiyle gelecek günlerde oyunculuk alanında çok güzel işlere imza atacağının da sinyallerini veriyor.
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Emre Ünal
Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
Saç: Ferit Belli/ No.21
Makyaj: Fezi Altun
Fotoğraf Asistanı: Lütfü Targaner
Moda Editörü Asistanları:
Çağla Bayram, İrem Muslubaş
Backstage Video: Aytek Erdem