“ÂŞIKKEN BÜYÜLENMİŞ GİBİ OLUYORUM”



Bir Moğol atasözü der ki; “İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır!” Büşra’nın Fransız zarafetindeki tavrı, başlarda mesafeli bir selamlaşmaya sebep oluyor. Sohbet tüm hızı ve akıcılığıyla ilerlerken, bu genç oyuncunun bilgi birikimi sizi alıp götürüyor.

Çokça güldüğünüz, bitmesini hiç istemediğiniz bu sohbetin sonunda sıcak bir kucaklaşmayla ona veda ediyorsunuz. Büşra o kadar doğal ki, komik bir şey olduğunda çok eğlendiğini gözlerinden okuyabiliyorsunuz. Bu dopdolu sohbeti okurken umarım siz de benim kadar keyif alırsınız. Özellikle Fi dizisindeki rolüyle, son günlerde bize gelecekteki oyunculuk adına fazlasıyla umut veren Büşra Develi’yi yakından tanıdıkça daha da seveceksiniz.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Cihan Alpgiray

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Fotoğraf Asistanları: Mehmet Erol, Zeki Akıllı

Saç: İbrahim Zengin

Saç Asistanı: Remzi Ateş

Makyaj: Hakan Kültür

Makyaj Asistanı: Ceren Eröz

Styling Asistanları: Atahan Küçükatalay, Melisa Cömert



