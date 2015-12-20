“ÂŞIKKEN ÇOK ENERJİK OLUYORUM”

GERÇEK ÖZGE
Onu tanıyanlar hep söylerdi. Samimi, sıcak ve esprili… Özge Özpirinçci, gerçekten de ekrana yansıttığı gibi yüksek bir enerjiye sahip. Onunla konuşurken, kendinizden de bir şeyler buluyorsunuz. Son dönemde çok konuşulan dizi Fi’de konuk oyuncu olarak yer alan Özpirinçci, bugünlerde yeni film projesi için çalışıyor. Siz onu zaten çok iyi tanıyorsunuz ama
bu röportajı okuyunca daha da çok seveceksiniz.
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Emre Doğru
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: Ferit Belli/ No.21
Makyaj: Erkan Uluç
Fotoğraf Asistanları: Can Büyükkalkan, Ünal Turhan, Duygu Taneri, Eren Aytaç
Moda Editörü Asistanları: Dilara Takımoğlu, Atahan Küçükatalay
Backstage Video: Semih Ergün
Vintage Bosphorus Boats’a teşekkür ederiz.