“ÂŞIKKEN ÇOK ENERJİK OLUYORUM”

GERÇEK ÖZGE

Onu tanıyanlar hep söylerdi. Samimi, sıcak ve esprili… Özge Özpirinçci, gerçekten de ekrana yansıttığı gibi yüksek bir enerjiye sahip. Onunla konuşurken, kendinizden de bir şeyler buluyorsunuz. Son dönemde çok konuşulan dizi Fi’de konuk oyuncu olarak yer alan Özpirinçci, bugünlerde yeni film projesi için çalışıyor. Siz onu zaten çok iyi tanıyorsunuz ama

bu röportajı okuyunca daha da çok seveceksiniz.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Emre Doğru

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Saç: Ferit Belli/ No.21

Makyaj: Erkan Uluç

Fotoğraf Asistanları: Can Büyükkalkan, Ünal Turhan, Duygu Taneri, Eren Aytaç

Moda Editörü Asistanları: Dilara Takımoğlu, Atahan Küçükatalay

Backstage Video: Semih Ergün

Vintage Bosphorus Boats’a teşekkür ederiz.

