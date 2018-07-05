Asimetrik Etek: Yaz Stili İçin İlham Verici Kombinlerin Yıldızı

Elbette ki bu bir sır değil.

Çok yönlü kullanımıyla vazgeçilmez parçalardan olan asimetrik etek, bu sezon da yükselişinin doruklarında.

Plaj stilinden, şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak güçte olan asimetrik etek için alışveriş listenizde yeni yerlere açmaya hazır mısınız?

Peki, farklı kombin önerilerine de yeşil ışık yakmaya ne dersiniz?

Asimetrik etekleri ofis ruhundan çıkarıp, mayonuzla eşleştirmek gibi…

Trendyol.com’dan seçtiğimiz sezonun iddialı asimetrik etekler aşağıda sizi bekliyor.

İnce topuklu bir sandalet ve tişörtle eşleştirmek için en ideal parçalardan.

Çabasız şıklığın peşinden gitmek isteyenleri böyle alalım.

Stilinizin altını çizmek için ihtiyacınız olan sadece beyaz bir tişört!

Serin yaz akşamları ya da hafta sonu arkadaş buluşmaları için gardırobunuzda olması gereken parçalardan.

Crop top’lar ile yakalayacağınız muhteşem görünüm için en doğru parça tam karşınızda.

Hem gömlek hem de tişörtlerle kombinleyeceğiniz saks mavisi bu etek, stilinizin tesadüf olmadığını gözler önüne serecek.