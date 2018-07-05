Asimetrik Etek: Yaz Stili İçin İlham Verici Kombinlerin Yıldızı

Elbette ki bu bir sır değil.

Çok yönlü kullanımıyla vazgeçilmez parçalardan olan asimetrik etek, bu sezon da yükselişinin doruklarında.

Plaj stilinden, şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak güçte olan asimetrik etek için alışveriş listenizde yeni yerlere açmaya hazır mısınız?

Peki, farklı kombin önerilerine de yeşil ışık yakmaya ne dersiniz?

Asimetrik etekleri ofis ruhundan çıkarıp, mayonuzla eşleştirmek gibi…

Trendyol.com’dan seçtiğimiz sezonun iddialı asimetrik etekler aşağıda sizi bekliyor.

Mor Düğmeli Fırfırlı Asimetrik Etek

İnce topuklu bir sandalet ve tişörtle eşleştirmek için en ideal parçalardan.

Çabasız şıklığın peşinden gitmek isteyenleri böyle alalım.

Mavi Çizgili Bağlama Detaylı Asimetrik Etek

Stilinizin altını çizmek için ihtiyacınız olan sadece beyaz bir tişört!

Mor Ribana Detaylı Asimetrik Etek 

Serin yaz akşamları ya da hafta sonu arkadaş buluşmaları için gardırobunuzda olması gereken parçalardan.

Siyah Çiçek Desenli Pliseli Asimetrik Etek

Crop top’lar ile yakalayacağınız muhteşem görünüm için en doğru parça tam karşınızda.

Saks Asimetrik Kesim Örme Etek

Hem gömlek hem de tişörtlerle kombinleyeceğiniz saks mavisi bu etek, stilinizin tesadüf olmadığını gözler önüne serecek.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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