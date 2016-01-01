AŞIRI KİLO KAYBIYLA OLUŞAN CİLT SARKMALARI ESTETİK KAYGI YARATIYOR





Dramatik kilo kaybının ardından deri altı ve cilt dokusunda sarkmaların oluşabildiğini söyleyen Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Üstün, hastalarda estetik kaygı yaratan ve yaşam konforunu etkileyen bu durumun plastik cerrahi ile düzeltildiğini belirtiyor.

Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Üstün, diyet, egzersiz ya da obezite cerrahisi geçiren hastalarda büyük miktarda kilo vermenin ardından, özellikle yağ dokusunun yoğun depolandığı bölgelerde yağ dokusunun kaybolmasına bağlı ciddi deri altı ve cilt dokusu sarkmaları oluşabildiğini belirtiyor. Bu hastalarda vücut şekillendirme ya da estetik cerrahinin yaşam konforu ve hasta memnuniyeti açısından zorunlu olduğunu kaydeden Dr. Üstün, plastik cerrahide özellikle yüz, boyun, üst kollar, meme, karın, baldır ve kalçalarda gelişen şekil bozukluğunun düzeltildiğini ve fazlalık derinin kesilerek çıkarıldığını söylüyor. Dr. Üstün, estetik operasyon için obezite cerrahisi sonrasında kilonun sabitlenmesi gerektiğini, bunun için gereken zamanın 6 ila 18 ay arasında gerçekleştiğini belirtiyor.

Estetik cerrahinin yararları

Aşırı miktarda kilodan kurtulduktan sonra sarkan derilerin çıkarılması sayesinde hastaların kendilerini daha rahat hissettiklerini söyleyen Dr. Üstün, sarkan derilere bağlı ağrı, kızarıklık ve enfeksiyonların da önlendiğini ifade ediyor. Hastanın kendine olan güveninin arttığını kaydeden Dr. Üstün, ancak plastik cerrahi izleri vücut çizgileri arasında gizlenmeye ve görünmeyen bölgelere çekilmeye çalışılsa da kalıcı uzun izlerin oluşacağını belirtiyor. Dr Üstün, plastik cerrahi sonuçlarının geri kilo alımı, yaşlama ve yaşam tarzına bağlı olarak etkileneceğini de dile getiriyor.

Her kilo veren uygun aday değil

Aşırı kilo veren herkesin plastik cerrahi için uygun aday olmadığını söyleyen Dr. Üstün, şunları belirtiyor: “Beden hatlarını düzeltmek için plastik cerrahi düşünülüyorsa yapılması gereken var. Kilonuzun en az altı aydır sabitlenmiş olması ve daha fazla kilo kaybı beklenmemesi gerekiyor. Optimal sonuçlar için vücut şekillendirme ameliyatları kilo vermek üzere yola çıkıldığı andan itibaren ortalama iki yıl sonra yapılmalı. Bu süre bir yandan cildin olabildiği kadar toparlanmasına, öte yandan beslenmenin stabil ve en iyi duruma gelmesine olanak sağlar. Her iki faktör de iyileşme dönemine olumlu katkıda bulunur. Genel sağlık durumunuz da en iyi düzeyde olmalı. Diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik tıbbi hastalıklarınızın olmaması ya da kontrol altına alınması gerekiyor. Genel sağlık durumu bozuk hastalar vücut şekillendirme ameliyatları için iyi adaylar değildir.“

Nelere dikkat etmeli?

Plastik cerrahi öncesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Dr. Üstün, “İyileşmenizi etkileyecek protein eksiklikleri gibi sorunları önleyecek sağlıklı bir diyeti oturtmuş olmanız lazım. Sigara kullanmak iyileşme süreçleri yavaşlatır ve cerrahi sırasında ya da sonrasında ciddi komplikasyon risklerini arttırır. Sigara içiyorsanız cerrahiden en az 6 hafta önce bırakmalısınız. Vücut şekillendirme ameliyatları sabır ve dayanıklılık gerektirdiğinden bu süreçlere mental olarak da hazırlıklı olmalısınız. Öte yandan postbariatrik estetik cerrahi beden şeklinizde anlamlı düzelmeler sağlar. Ancak cildinizi hiç kilo almamışçasına toparlaması ya da yirmili yaşlarınıza döndürmesi imkansızdır. Yapılan cilt germe operasyonlarından sonra da yaşlanma süreciyle deformasyonlar devam edebilir“ bilgisini veriyor.

