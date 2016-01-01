AŞKIN EN SICAK AYI

Müşra Demir - OCA 04, 2018 PERşEMBE

 

 


Aşkın en özel zamanı 14 Şubat Sevgililer Günü romantik ruhu ve heyecanıyla  bizi sararken, Roman’ın Sonbahar-Kış koleksiyonundan sevdikleriniz için seçeceğiniz  birbirinden özel hediyeler   %50’ye varan  indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor.

Koleksiyondaki rengarenk sıcacık trikolar, çantalar, eldivenler, işlemeli şallar ve göz kamaştıran ışıltılı aksesuarlar Sevgiler Günü için en özel hediye niteliğinde…

En parlak dönemini yaşayan şişme montlar yumuşaklığı ve konforuyla kalbimizi fethederken, renkleriyle kışa meydan okuyan  kabanlar, kürk detaylı yelekler ile sevdiklerinizin kalbini ısıtmanız mümkün.

Sevgililer günü hediyenizi henüz almadıysanız %50’ye varan indirimli fiyatlarıyla sizleri Roman mağazalarına ve ROMAN.COM.TR adresimize bekliyoruz.


Müşra Demir

 

 