AŞKIN EN SICAK AYI



Aşkın en özel zamanı 14 Şubat Sevgililer Günü romantik ruhu ve heyecanıyla bizi sararken, Roman’ın Sonbahar-Kış koleksiyonundan sevdikleriniz için seçeceğiniz birbirinden özel hediyeler %50’ye varan indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor.

Koleksiyondaki rengarenk sıcacık trikolar, çantalar, eldivenler, işlemeli şallar ve göz kamaştıran ışıltılı aksesuarlar Sevgiler Günü için en özel hediye niteliğinde…

En parlak dönemini yaşayan şişme montlar yumuşaklığı ve konforuyla kalbimizi fethederken, renkleriyle kışa meydan okuyan kabanlar, kürk detaylı yelekler ile sevdiklerinizin kalbini ısıtmanız mümkün.

Sevgililer günü hediyenizi henüz almadıysanız %50’ye varan indirimli fiyatlarıyla sizleri Roman mağazalarına ve ROMAN.COM.TR adresimize bekliyoruz.



