ASLIHAN DOĞAN HAKKINDA BİLİNMEYENLERİ ANLATTI!



Güzel, samimi ve içten…

Aslıhan Doğan, son zamanlarda magazin gündeminde sürekli konuşulan bir isim. Hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri tüm içtenliğiyle yanıtlıyor.

“Ailen ya da yakın çevren ilişkiniz boyunca nasıl bir yaklaşım sergiledi?”

İlişkimizden önce, senelere dayanan yakın bir arkadaşlığımız vardı. Bu yüzden ailemle de yakın çevremle de çok iyi bir diyaloğu vardı. Bunu da her zaman iyi muhafaza etti. İlişkime destek olanlar da, köstek olanlar da çok umrumda olmadı açıkçası. İkisini yapanın da niyetini çok fazla bilemezsiniz. Bu yüzden, çevreye çok da söz hakkı tanımadım. İnsan bazı şeyleri kendi yaşayıp görmeli.

“Bu hayatta yapmaktan en çok keyif aldığın şey nedir?”

Gittiğim her şehirde, oraya ait en güzel restoranları keşfedip, değişik lezzetleri deneyimlemek. Bu konuda zevk ve vizyon sahibi olduğuma inanıyorum.

Röportajın tamamını Mart sayımızda bulabilirsiniz.

Röportaj: Nirvana Derya

Fotoğraflar: Selin Saral

