Bu ay Yay burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber burçları koşuşturmalı bir dönem bekliyor. Gündemde özellikle fiziksel değişimler, kariyer planlama ve seyahatler olacak.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Aralık 2018 astroloji yorumunuz.…

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Yeniay; kariyeriniz, yöneticilerle ilişkiler, terfi almak veya yeni bir işe başlamak gibi konularda size tam destek sunuyor. Fikirlerinizle, ürettiklerinizle bir hâyli popüler ve göz önünde olacaksınız.

Size sunulan fırsatları stratejik olarak iyi planlarsanız hedefinize ulaşmak için sağlam temeller atmış olursunuz.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Yeniay ile beraber kontrol edemediğiniz durumlar, korkularınız, gizli kapaklı olan her şey gün ışığına çıkacak. Bunları nasıl kontrol edeceğiniz yükselen farkındalığınızla beraber çok kolay olacak.

İş veya özel hayatınızla yüzleştiğiniz konular sizi temkinli olmaya teşvik edebilir. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Yeniay ile kendinizi arkadaş gruplarınızla bir etkinlikten diğerine koşarken bulabilirsiniz. İşinizle ilgili beklediğiniz gelişmeler varsa bunların olma potansiyeli oldukça yüksek.

Bu yeni bir pozisyon olabileceği gibi, hatırı sayılır bir zam almanız da mümkün. Bu ay daha pozitif ve yaratıcı bir enerji içine gireceksiniz.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Yeniay; kariyeriniz, yöneticilerle ilişkiler, terfi almak veya yeni bir işe başlamak gibi konularda size tam destek sunuyor.

Fikirlerinizle, ürettiklerinizle bir hâyli popüler ve göz önünde olacaksınız. Size sunulan fırsatları stratejik olarak iyi planlarsanız hedefinize ulaşmak için sağlam temeller atmış olursunuz.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

7 Aralık’ta gerçekleşecek yeniay ile beraber yoğun çalışma temposuna ufak bir tatil kaçamağıyla ara verebilirsiniz. İş arayanlar için de oldukça destekleyici etkiler söz konusu.

Çok uluslu bir firmada iş fırsatları çıkabileceği gibi mevcut işinde devam edenler için ise yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ay kredi, alacak, verecek hesaplarınız, sigorta primleri, miras ve ortaklaşa kazanımlarınızla ilgili beklediğiniz gelişmeler varsa gerçekleşebilir.

Eş veya ortağınızdan finansal destek görebileceğiniz gibi, herhangi bir dava sonucu beklediğiniz bir para söz konusuysa bunu elde etmeniz mümkün olabilir.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Yeniay başlangıçlar, tazelenme ve pozitif enerjileri barındırdığı için flört hâlinde olanlar evlenme kararı alarak ilişkisini resmiyete dökebilir.

Bekârlar için yeni bir aşk kapıda! Bu kişi yabancı uyruklu ya da yurt dışı bağlantılı işler yapan biri olabilir. İş kurmak, yeni iş anlaşmaları imzalamak ve yeni ortaklık oluşumları için destekleyici bir süreç.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Yay burcundaki yeniay ile beraber iş hayatınızda her zamankine göre ekstra angaryalarla karşılaşabilirsiniz. Sigara, alkol gibi alışkanlarınız varsa bunları bırakma yönünde karar alabilirsiniz.

Spora ve diyete başlamak gibi adımlar atabilirsiniz. İş arayanlar içinse yeni iş fırsatları kapıda.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Aşk hayatınız, evliliğiniz ve varsa çocuğunuzla ilgili güzel gelişmelere şahit olacaksınız. Bekâr olanlar oldukça flörtöz bir ay geçirecek.

Ortak arkadaş vasıtasıyla tanışacağınız biriyle doludizgin bir aşka yelken açabilirsiniz. Bunun haricinde yeni hobiler edinebilir, güzel sanatlarla ilgili aktivitelerde bulunabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Yay burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber geleceğe dair yeni hedef ve planlar yapabilirsiniz. Aile hayatınızın ve ev yaşantınızın ön planda olacağı bu süreçte iş veya ev değiştirmek isteyebilirsiniz.

Aile içinde bazı eski defterler açılabilir. Ev içinde değişiklikler yapmak, yeniden dekore etmek, evinize yeni

bir hava katmak için iyi bir dönem olacak.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Eğitim odaklı hareket edeceğiniz, zihinsel becerilerinizi geliştirmek için farklı arayışlara gireceğiniz bir süreçtesiniz. Akraba ziyaretleri yapabilir ve kardeşlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

Kısa yolculukları da fazlasıyla destekleyen bu yeni ay, keyif verecek haberler almanızı da sağlayacak.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

Yeniay sürecinde kredi çekebilir, varsa borçlarınızı kapatabilir ya da yeni bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz, zam gibi teşvik edici bir para akışını elde etmeniz de mümkün.

Kendinize olan inançlarınızı pozitif anlamda mercek altına alacağınız bir dönem olacak.