Ateşli Çiftler İçin İç Gıcıklayıcı ve Seksi Yılbaşı Hediyesi Önerileri

Yılbaşında tutkulu çiftler için ateşli hediye önerilerimiz var. İşte iç gıcıklayıcı ve seksi yılbaşı hediyesi önerileri…



Unbound Cleo Bangle Handcuffs

Eğer minimal ve etkileyici bir hediye peşindeyseniz; bondage mücevherlerine göz atmanın zamanı gelmiş olabilir. Evet, seks oyuncakları üzerine de mücevher serileri bulmak mümkün! Bizim önerimiz ise kelepçe bileklikler. 24 ayar altın olan bu kelepçe bileklikleri üstelik tekli takı olarak da kullanabilirsiniz.



LELO Indulge Me Pleasure Set

Lelo’nun seksi hediye paketleri, içinde pek çok sürprizi barındırıyor. İçerisinde küçük ve yüksek kalitede bir vibratör, seksi tüylü bir kırbaç ve göz bantı var.



High On Love Dark Chocolate Body Paint

Vücut ya da masaj yağları havalı olsa da genelde sonradan iğrençleşebilen kimyasal yapılara sahip olabiliyorlar. İlhamını Brüksel’deki ünlü çikolata dükkanlarından alan bu leziz hediye ise onlardan bir hayli farklı. High on Love’s Dark Chocolate Body Paint vücut boyası hem lezzetli hem de rahatlatan organik bir formüle sahip. Şık şişesi ile de öne çıkan bu vücu boyası ile eğlenceli oyunlar oynamaya hazır olun!



Le Wand Complete Le Wand Pleasure Set

Her oyuncak koleksiyonunun içinde bulunması gereken bu masaj aletleri; klasik birer hediye olabilir. Bizim önerimiz ise set olarak almanız.



Bijoux Indiscrets HOROSCOPE

Eğer astrolojiye meraklıysanız bu paket harika bir hediye olacaktır! Her kutuda burcunuza özgü taşa sahip bir kolye; yine burcunuza özel içeriğe sahip klitoral balm ve parmak vibratörü mevcut.



The Fantasy Box The Fantasy Box

Eğer seks oyuncakları konusunda oldukça yeniyseniz; bu tarz kutular işinizi kolaylaştıracak. Aylık paketlere üyelik bile hediye edebilirsiniz.

Advent Calendar uygulamasının sadece kozmetik ürünler için ypıldığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ses oyuncakları için olanları da mevcut! Lovehoney’nin bu seti, yılın her günü için sürpriz bir seks oyuncağı içeriyor.