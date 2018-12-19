Atkınıza Battaniye Gibi Sarılmanın Yolları

Havalar buz, gün artık çok geç aydınlanıyor, uykumuz ise hep var…

Hayata, en azından sabahları, uyku modunda devam etmek için kalın bir atkıya ihtiyacımız var, değil mi? En az 3-4 kere boynumuza doladığımız bir atkıyla bunu başarmak mümkün.

Sıkı sıkı sarılmaktan en keyif aldığımız parça!

Leandra Medine bu görünümüyle bize ilham kaynağı olmakta.



Diego Zuko



Gerçekten de battaniye hissi veren özel parçalardan! Sizce?



Gri ve tonlarının etkileyici görünümü her zaman işe yarar!

Ağzımızı, burnumuzu kapatmak isabetli olacak.

Eldiven yoksa, kahve var ne de olsa. Elleri sıcak tutmanın en iyi yolu.