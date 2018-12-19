Atkınıza Battaniye Gibi Sarılmanın Yolları

 

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Havalar buz, gün artık çok geç aydınlanıyor, uykumuz ise hep var…

Hayata, en azından sabahları, uyku modunda devam etmek için kalın bir atkıya ihtiyacımız var, değil mi? En az 3-4 kere boynumuza doladığımız bir atkıyla bunu başarmak mümkün.

Sıkı sıkı sarılmaktan en keyif aldığımız parça!


mydubio.com

Leandra Medine bu görünümüyle bize ilham kaynağı olmakta.


Diego Zuko

Gerçekten de battaniye hissi veren özel parçalardan! Sizce?


wwd.com

Gri ve tonlarının etkileyici görünümü her zaman işe yarar!


Glitterinc.com

Ağzımızı, burnumuzu kapatmak isabetli olacak.


Görsel

Eldiven yoksa, kahve var ne de olsa. Elleri sıcak tutmanın en iyi yolu.


Görsel

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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