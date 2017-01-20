AVRUPA’NIN LİDER BEBEK MAMASI ÜRETİCİLERİNDEN HIPP’İN ORGANİK BEBEK EKMEĞİ ARTIK TÜRKİYE’DE





Dünyaca ünlü Organik Hammadde işleyicisi olan Alman markası HiPP Organik Bebek Ekmeği Mehmet Ustaoğlu PR tarafından, Ortaköy The House Hotel’de basına özel kahvaltıda tanıttı. HiPP Ülke Müdürü Mustafa Karık ve HiPP Pazarlama Müdürü Emine Arslan’ın konuşmacı olduğu basın toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı.

Avrupa’nın Lider Bebek Maması Üreticilerinden HiPP’in, Organik Bebek Ekmeği artık Türkiye’de…

HiPP’ten bebek ve çocuklara özel, yüksek B1 vitaminli yepyeni bir öğün. HiPP Organik Bebek Ekmeği zengin vitamin içeriğiyle bebeklere kahvaltıda, öğle ve akşam öğünlerinde yedirilebilir.

6.ay itibariyle bebekler için vitamin kaynağı olan HiPP Organik Bebek Ekmeği, aynı zamanda içinde bulunan tahıllar sayesinde kaliteli tahıl alımına yardımcı oluyor. HiPP Organik Bebek Ekmeği organik içerikli olup, içinde glüten vardır.

Bebeklerde doktor kontrolünde ek gıdaya geçişte uygun bir alternatif olan HiPP Organik Bebek Ekmeği, özellikle kahvaltı öğünlerinde bebeklerin menüsüne eklenebilir. Ara öğünlerde de HİPP Doğal kaynak suyu, HiPP Organik Meyve Suyu ve meyve püreleri gibi gıdalar ile yumuşatılarak, ufalanarak kullanılabilir.

BIO sertifikalı, GDO’suz ve sanayi bölgelerinden uzak özel organik çiftliklerde yetiştirilen ürünleriyle HiPP; Joker, Ebebek, Tesco Kipa, Rossman, Migros, Carrefour, yerel marketler ve eczanelerde satılıyor.

Tavsiye edilen tüketici fiyatı: 6.85 tl

Detaylı bilgi için www.hipp.com.tr



