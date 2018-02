AY SONA ERMEDEN DİNLEMENİZ GEREKEN K-POP ŞARKILARI

K-Pop endüstrisi şubat ayında da seri üretim halinde çalışmaya devam etti. Birçok ‘comeback’in yaşandığı şubat ayını bitirirken, K-Pop adına neler olmuş son bir kez göz atıyoruz.

NCT U – Boss

Ayın en büyük comeback’lerinden biri NCT’ye ait. Yılın başında NCT 2018 olarak yeni bir oluşumun haberini vermiş, yeni katılacak üyelerle hepimizi heyecanlandırmışlardı. İlk adım NCT’nin alt gruplardan NCT U’da geliyor. Grup, Boss parçasıyla oldukça hızlı bir giriş yaptı. Ukrayna’da çekilen klipteki Post-Sovyet havayı hissetmemek ise mümkün değil. ‘Gosha Rubchinskiy K-pop klibi çekseydi nasıl olurdu?’ sorusunun cevabı Boss’ta. Ve tabii yine olağanüstü bir koreografiyle…

Taeyong, Ten (NCT U) – Baby Don’t Stop

NCT topluluğunun her daim üyesi Taeyong ve görmeye hasret kaldığımız üyelerden Ten bir araya gelirse ortaya ancak ‘Baby Don’t Stop’ gibi bir parça ve video klip çıkardı. Grubun dans makineleri olan ikilinin arasındaki uyum asla hayal kırıklığına uğratmıyor.

Seventeen – Thanks

Kasım ayında çıkardıkları ikinci albümleri Teen, Age’in ardından Seventeen, tek parçayla geri dönüş yapıyor. Hem de çok güzel bir amaç için. Kısa sürede gösterdikleri inanılmaz yükselişlerinde büyük rol oynayan hayranlarına olan minnettarlıklarını, ‘Thanks’ parçasıyla gösteriyorlar. Düşünmeleri bile yeter…

BoA – One Shot, Two Shot

K-Pop’ta devri geçmeyecek isimlerden biri varsa bunlardan biri de BoA. BoA yani namı değer K-Pop’un kraliçesi, 13 yaşından bu yana içinde bulunduğu endüstride hala sağlam bir yeri olduğunu kanıtlıyor. ‘One Shot, Two Shot’ parçası, aynı zamanda BoA’nın kariyeri boyuncu piyasaya sürdüğü ilk mini albümden çıkan ikinci single’ı. Kraliçeyi selamlayın.

HyunA – Cause I’m God Girl

2016’da dağılan 4Minute grubunun rapper’ı HyunA solo kariyerinde kararlı adımlarla devam ediyor. 2017 yılının sonuna doğru çıkardığı ‘Lip & Hip’in etkisi henüz geçmemişken ‘Cause I’m God’ ile karşımıza çıkıyor. Spring Breakers filminden hallice olan klibiyle HyunA, bir sonraki CL olur mu dersiniz?

Weki Meki – La La La

Geçtiğimiz yıl Fantagio (ASTRO, Hello Venus) şirketinden çıkış yapan kız gurubu Weki Meki için hızlı bir yıl olmuştu. Görünen o ki, 2018’de de onlar için her şey güzel olacak. İkinci mini albümleri Lucky’i piyasaya süren grup, ‘La La La’ parçasıyla başarılı bir ‘comeback’ yaptığını gösteriyor.

CLC – Black Dress

Çok büyük bir çıkış gösteremese de Cube Entertainment’ın tek kız grubu olarak varlığını sürdüren CLC, yeni albümleri ‘Black Dress’ ile umduğunu bulacak mı dersiniz? EDM ve pop tınılarını barındıran ‘Black Dress’, CLC’nin 2018’deki ilk ‘comeback’i olarak karşınızda.

Suzy – SObeR

Geçtiğimiz yıl dağıldıklarını açıklayan Miss A’nin şimdilik solo kariyerine devam eden tek üyesi Suzy, yumuşak sesi ve tüm güzelliğiyle geri dönüşünü yapıyor. Ocak ayının sonunda yayınladığı ikinci mini albümü Faces of Love’ın tanıtımları devam ederken, bu ay sürpriz yaparak yayınladığı SObeR klibi içimizi kıpır kıpır etmiyor değil. Evet, Suzy’i sevdiğimiz bir gerçek.

SF9 – Mamma Mia

Şu ana kadar SF9 ismini duymadığımı itiraf etmeliyim. Bu ayın son comeback’lerinden olan SF9’in Mamma Mia parçasına sempati duymamak gerçekten mümkün değil. Mamma Mia’dan ziyade Grease müzikali havasında geçen video klip, k-pop adına ayı sonlandırmak için güzel bir seçim.

I.M (Monsta X) – Fly With Me

Dramarama parçasından bu yana sesi çıkmayan Monsta X’ten bir solo çıkış haberi var. Grubun ‘maknae’si I.M’, ‘Fly With Me’ ile başarılı bir rap parçası ortaya koyuyor. Parçanın sözlerine dikkat, gerçekten uçurabilir.

Kim Sung Kyu (Infinite) – True Love

Bir diğer solo hareket Infinite grubunun lideri Sunggyu’dan geliyor. ‘True Love’ parçasında kuvvetli vokaliyle, bir kez daha bu konudaki başarısını gösteriyor. Sunggyu ile romantik dakikalar için buyrun;

Yang Yoseob (Highlight) – Where I Am Gone

Sevgili Light üyelerinin sabırsızlıkla beklediği anlardan biri… Highlight grubunun başarılı vokallerinden Yoseob, ikinci mini albümü White’dan çıkan ‘Where I Am Gone’ parçasıyla solo bir çıkış yapıyor.