Aybüke Pusat’ın Bakım Sırları

2014 Miss Turkey üçüncü güzeli Aybüke Pusat, hayatımıza Medcezir dizisiyle girmişti. Güzelliğinin yanı sıra sıcaklığıyla da kendine hayran bırakan ve şimdilerde Şahin Tepesi dizisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanan oyuncunun bakım sırlarını keşfediyoruz.

BAKIMLA İLK TANIŞMA

“Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık. Annem çok küçükken banyodan sonra krem sürerdi. Hâlâ bu alışkanlığım devam ediyor. Babam da annem de çok bakımlıydı. Tüm bakım alışkanlıklarımı ve tüyolarımı ikisine borçluyum.”

CİLT BAKIMI RUTİNİ

“Her gün yüzümü ve boynumu dermatolojik ürünlerle temizliyorum. Ardından limon suyu sürüyor ve kurumasını bekliyorum. Kremi, ardından uyguluyorum. Bu yöntem cildime hem esneklik hem de canlılık katıyor. Babaannemin yöntemiymiş. Ben de babamdan öğrendim. Peeling için asla dışarıdan ürün almıyorum. Soda ve Türk kahvesi karışımıyla kendim yapıyorum. Cildimi hem doğal hem de yumuşacık yapıyor. Üstelik tüm vücuda da uygulanabiliyor.”

MAKYAJ SEANSLARI

“Günlük makyajımda sadece göz altlarıma kapatıcı sürüp kirpiklerime bol maskara uyguluyorum. Maskara olarak Dior’dan çok memnunum. Göz altı kapatıcısı için her seferinde başka marka kullanıyorum. Ama şimdiye kadar en memnun olduğum Nars’ınki.

Özel günlerde bordo ruj sürmeyi çok seviyorum. Dudaklarım da cildim kadar kuru. Çantamdan asla nemlendirici lipstick’lerimi ayırmam. Her dakika ihtiyacım oluyor. Renklileri ile de günlük makyajımı tamamlayabiliyorum. Highlighter’ı günlük kullanmaya yeni başladım. Silikon uygulama pediyle uygulayınca şahane görünüyor.”

SAÇ BAKIMI

“Duşumu her seferinde kesinlikle soğuk suyla bitiriyorum. Vücudumun ayılmasına yardımcı oluyor. Tenim ve saçlarım için de oldukça yararlı. Her zaman kullandığım Yves Rocher şampuanın maskesini de kullanıyorum.

Çünkü seri hâlinde kullanıldığı zaman yararlı oluyor. Her zaman silikonsuz, parabensiz şampuanlar tercih ediyorum. Saç kremi asla kullanmıyorum. Saçlarım setlerde fönden, maşadan yüksek ısıya maruz kalıyor. Zaten çok zarar görüyor. Onun yerine düşük ısıda kurutuyorum ve hafif nemli bırakıyorum. Şekil vermek için maşa değil bigudi kullanıyorum. Bu yöntemi yeni keşfettim ve çok memnunum. Üç ayda bir keratin bakımı yaptırıyorum. Keratin yaptıramadığım zamanlarda da doğal argan yağı ile evde maske uyguluyorum.”



EL VE AYAK BAKIMI

“Ellerim için eski moda ama en iyisi olan Cire Aseptine kremden asla şaşmam. Dansçı olduğum için ayaklarım zamanla çok deforme oldu. Onları düzeltmek için çok sık ve düzenli pediküre gidiyorum. Ayakkabılarımda her zaman tabanlık kullanıyorum. Gece yatmadan ayaklarımı bol gliserinli bir kremle kremleyip çorap giyiyorum.”

PARFÜM SEÇİMİ

“Tenime en çok yakışanın Kenzo parfümleri olduğunu düşünüyorum. Her mevsime uygun parfümlerim var. Örneğin; L’Eau par Kenzo benim için bahar demek; Ckin2u yaz; Elie Saab ise kış.”

ÖZEL SIRLAR

“Bol su içiyorum, uykusuz kalmamaya özen gösteriyorum. Kozmetik değil dermatolojik ürünler kullanıyorum. Yazın ve kışın nemlendirici haricinde yüzüm, boynum için güneş kremi uyguluyorum. Cildimin ve saçımın tipine uyan kremler, sabunlar kullanıyorum. Cildimi yıpratacak ürünler tercih etmiyorum.

NEMLENDİRME

“Ayaklarıma nemlendirici krem sürerim. Bir dans geçmişim var. Bu nedenle ayaklarımdaki geçmişten kalan deformasyonu düzeltmek ve onlara iyi bakmak benim için çok önemli.