Aydınlatıcı Severlerin Instagram’da Takip Etmesi Gereken 8 Makyaj Artisti

Makyajın olmazsa olmazı aydınlatıcıları sosyal medyada görmeye bile bayılıyoruz!
Eğer aydınlatıcı/highlighter kullanımını çok seviyorsanız; işte Instagram’da takip etmeniz gereken 8 makyaj artisti:
Jen Tioseco
Sektördeki 11 yıllık deneyimini yarattığı makyaj görünümlerine aktaran Jen Tioseco; doğal görünümlü makyajları güçlü kaşlar ile tamamlıyor. Tabii ki makyajlarının en önemli tamamlayıcısı; aydınlatıcılar.
Nam Vo
Özellikle Instagram storylerinde yarattığı sağlıklı ve ışıltılı ciltleri takip edebilirsiniz.
Danessa Myricks
Islak görünümlü cilt için kesinlikle takip etmeniz gereken isim!
Isabelle De Vries
Profesyonel makyaj artisti ve eğitimci Isabella De Vries, doğal bronz görünüm ve mor tonlarını kullanması ile biliniyor. Bir de tabii ki holografik aydınlatıcılar!
Penny Antuar
Moda haftalarının vazgeçilmez ismi Antuar; highlighter’ı imzası olarak kullanıyor.
Emma Chen
Bronz ve ışıltılı makyajı seviyorsanız; makyaj artisti Emma Chen’e kulak vermelisiniz. Onun özel teknikleri ile istediğiniz görünümü yaratmanız mümkün.
Nikki Wolff
Aydınlatıcısı ile ünlü Becca Cosmetics; global makyaj artisti olarak Nikki Wolff’tan daha iyisini seçemezdi.
Ania Milczarczyk
Avustralyalı highlighter kraliçesi Ania Milczarczyk’yı kısaca #glowgoals hashtag’i ile tanımlayabiliriz. Genelde tercihi ise naturel tonlar.