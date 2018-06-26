Aydınlatıcı Severlerin Instagram’da Takip Etmesi Gereken 8 Makyaj Artisti

Makyajın olmazsa olmazı aydınlatıcıları sosyal medyada görmeye bile bayılıyoruz!

Eğer aydınlatıcı/highlighter kullanımını çok seviyorsanız; işte Instagram’da takip etmeniz gereken 8 makyaj artisti:

Jen Tioseco

@jentioseco

Sektördeki 11 yıllık deneyimini yarattığı makyaj görünümlerine aktaran Jen Tioseco; doğal görünümlü makyajları güçlü kaşlar ile tamamlıyor. Tabii ki makyajlarının en önemli tamamlayıcısı; aydınlatıcılar.

Nam Vo

 @namvo

Özellikle Instagram storylerinde yarattığı sağlıklı ve ışıltılı ciltleri takip edebilirsiniz.

Danessa Myricks

 @danessa_myricks

Islak görünümlü cilt için kesinlikle takip etmeniz gereken isim!

Isabelle De Vries

 @isabelle.de.vries

Profesyonel makyaj artisti ve eğitimci Isabella De Vries, doğal bronz görünüm ve mor tonlarını kullanması ile biliniyor. Bir de tabii ki holografik aydınlatıcılar!

Penny Antuar

@pennyantuar

Moda haftalarının vazgeçilmez ismi Antuar; highlighter’ı imzası olarak kullanıyor.

Emma Chen 

@emmachenartistry

Bronz ve ışıltılı makyajı seviyorsanız; makyaj artisti Emma Chen’e kulak vermelisiniz. Onun özel teknikleri ile istediğiniz görünümü yaratmanız mümkün.

Nikki Wolff

 @nikki_makeup

Aydınlatıcısı ile ünlü Becca Cosmetics; global makyaj artisti olarak Nikki Wolff’tan daha iyisini seçemezdi.

Ania Milczarczyk

@aniamilczarczyk

Avustralyalı highlighter kraliçesi Ania Milczarczyk’yı kısaca #glowgoals hashtag’i ile tanımlayabiliriz. Genelde tercihi ise naturel tonlar.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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