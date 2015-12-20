AYRICALIĞI HİSSEDİN



Tatil yapmanın mevsimi olur mu? Doğanın tüm güzelliklerini sunan Antalya’da, her mevsim ayrı bir keyif var. Maxx Royal Belek Golf Resort, yaz, kış tam kapasite lüks tatil anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor. Sizi de bu keyifli tatile davet ediyoruz.

Belek’te bulunan binlerce otel arasından onu ayırt etmek zor değil. Maxx Royal Belek Golf Resort, adım atar atmaz kendi dünyasına dâhil olduğunuzu hissettiriyor. Solunuzda uçsuz bucaksız uzanan

18 delikli golf sahasını gördüğünüzde otele giriş yaptığınızı anlıyorsunuz. Arabadan inerken iki güler yüz, Galina ve Kristina beni kapıda karşılıyor. Onlar benim otelde kaldığım süre boyunca ‘kişisel tatil asistanlarım’ görevini üstlenecek. Kişisel tatil asistanları, otelde kaldığınız süre boyunca hayatınızı kolaylaştırmak için oradalar ve size sadece bir WhatsApp grubu kadar uzaklıktalar. Dilediğiniz herhangi bir isteği WhatsApp’tan yazmanız yeterli. Tabii, bu hizmeti seçmek tamamen size kalmış.

Biraz daha lüks bir tatil tecrübesi yaşamak istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey gelmeden önce kişisel tatil asistanı istediğinizi belirtmek. Otelin tropik manzarasına bakan süit odama yerleştikten sonra, Galina bana oteli gezdirmeye başlıyor. Maxx Royal Belek Golf Resort’un en önemli özelliği elbette içinde barındırdığı dünya standartlarındaki Montgomerie Maxx Royal Golf Sahası. Dünyanın her yerinden buraya sadece golf oynamak için gelenler o kadar çok ki! Söylemeden geçmeyelim; birçok turnuvaya ev sahipliği yapan ve Tiger Woods, Rory McIlroy gibi efsaneleri de ağırlayan otelde 16-20 Ocak tarihleri arasında Maxx Royal Cup’ın final turu heyecanı var.

Tatil anlayışının en önemli alt metnini oluşturan ‘mutfak’ Maxx Royal Belek Golf Resort’un ödüllü aşçılarıyla bir ihtiyaçtan çok arzuya dönüşüyor. Otel turu karnımı acıktırmış olmalı ki, bu sebeple kendimi direkt Azure 24’e atıyorum. Azure 24’ün felsefesi belli; ‘7/24 hizmet’. Garanti ederim ki; 24 saat boyunca açık bir restorandan daha iyi bir şey varsa, o da 24 saat açık başka bir restorandır. Pizzadan diyet lezzetlere kadar oldukça geniş bir skalaya sahip restoranın zengin bir şarap menüsü de var. Benim için ince hamurlu çıtır çıtır bir pizza ve yanına da bir kadeh rose şarap, başlamak için iyi bir lezzet noktası oluyor. ‘Asla bir taneyle yetinmem’ anlayışına sahipseniz, oteldeki ‘mutfak’ seçeneğinin fazlalığı sizi mutlu edecek. Bunlardan biri de Azure Fish A la Carte Restaurant. Akdeniz kıyılarında olduğunuzu tam anlamıyla hissedip, lezzetli yemeğin ne olduğunu anlayacağınız yer burası olabilir. Adından da anlaşıldığı üzere, en taze deniz ürünleri damak tadınızı tazelemek için hazır. Ben ‘denizden ne çıksa yerim’ düşüncesinde olsam da, bu seferlik rotamı aramızda kuvvetli bir bağ bulunduğunu düşündüğüm Asya mutfağına çeviriyorum.

Asya mutfağının hâkim olduğu Azure Asia A la Carte Restaurant, ana binanın içinde yer alıyor. Oldukça sade, fakat durumu özetleyen bir mimariye sahip. Asya’nın damak tadı zenginliği buraya da hâkim. Çin, Japon ve Tayland mutfağından birçok lezzet size sunulan seçenekler arasında yer alıyor. Şef Sukanya Seemen’in özel olarak sunduğu yemekler arasında shiitake miso çorba, Çin böreği, kushiyaki karides şiş, tempura sushi roll bulunuyor. Sonlara doğru hayatım boyunca yemek yiyemeyeceğimi düşündüğüm bir doygunluğa ulaşıyorum. Fakat yine de tatlı olarak vanilyalı dondurma ile servis edilen yeşil çaylı jöle ile son noktayı koymadan da yapamıyorum. Azure Asia’da en çok ilgi görenlerden biri de Japon mutfağının gösterişli deneyimi teppanyaki. Şeflerin dökme demir tavalarda yaptıkları yemekler arasında yükselen alevlerden gözlerinizi ayırmak pek mümkün değil. Üstelik etlerle birlikte şeflerden gelen espriler de havada uçuşuyor.

Asya mutfağı konusunda hızını alamayan bendeniz, ertesi gün Azure Asia’nın şefleri tarafından verilen suşi kursuna katılıyorum. Normal şartlarda, mutfaktaki becerilerim arkadaşlarım arasında başlı başına bir ‘tartışma’ konusu. Fakat yaptığım nigiri, California roll ve maki set konusunda hiç de fena bir performans sergilemediğimi düşünüyorum (bir de şefe sormak lazım.) Midemde eserim, başımda şef başlığım, üstümde mutfak önlüğüm ile gurur ve mutlulukla restorandan ayrılıyorum. Deneyimleme fırsatı bulamadığım ama deneyenlerden dinlediğim Bueno Steak House da şans verilmesi gereken bir başka lezzet noktası. Özel koşullar altında, 28 gün bekletilen etin tadı da bir başka olmaz mı?

Maxx Royal Belek Golf Resort 2017 yılını iki farklı konsept restoranıyla karşılayacak. Nisan ayında hizmete girecek olan Azure Turk isminden de anlaşılacağı gibi tamamen Türk mutfağının zenginliğine güvenenlerden biri. Geleneksel Türk ve Anadolu mutfağının birçok lezzetiyle burada buluşacaksınız. Belki de bu mutfakta hâlâ keşfetmediğiniz bir şeyler vardır! Son olarak Azure, rotasını Akdeniz kıyısına çevirecek ve Azure Italia ile İtalyan mutfağını buraya taşıyacak.

Otele gelenlerin ağzından düşürmediği, Le Mélange’ın namı İstanbul’a kadar gelmiş durumda. Bunda Maxx Royal Otelleri Executive Pastry Chef & Master Chocolatier’i Ahmet Kır’ın payı büyük. Türkiye’nin önemli pasta ve çikolata şefleri arasında gösterilen Kır, aynı zamanda Alman menşeli çikolata ve kakao üreticisi Barry Callebaut’un da elçisi. Otel pastaneciliğine burun kıvıran biri olarak, sonunun gelmesini istemediğim lezzetler tattığımı itiraf etmem gerekir. Kır’ın vizyoner bir şef olduğunun bir diğer kanıtı da, Maxx Royal Chocolatier. Her önünden geçtiğimde ‘bir makaron ya da pralin çikolata yesem’ dediğim yer olarak aklımda kalanlardan. Burada sizinle göz göze gelmek için şık vitrinlerde arzı endam eden birçok çeşitte çikolata ve makaron bulabilirsiniz. Ayrıca ‘bu işin sırrı nedir?’ derseniz, çikolata atölyesinde bu süreci tecrübe etmeniz de mümkün.

Maxx Royal Belek Golf Resort’u balayı çiftlerinin tercih etmesindeki en büyük sebeplerden biri de içinde bulunan Aven Royal SPA. SPA’nın yer almadığı bir tatil, tereyağsız kruvasana benzer (demişken, Le Mélange’da Fransız tereyağı ile yapılan kruvasanı denemeden dönmeyin) benim için. 3.000 metrekareye yayılan bir SPA’nın kapsadığı uygulamaları düşündükçe, kendinizi içinden çıkamayacağınız bir labirentte bulabilirsiniz. O yüzden siz en iyisi neye ihtiyacınız olduğunu bir bilene sorun. Uzman terapistlerin sunduğu onlarca seçenek arasından ihtiyacınız olan masajı seçmek için SPA resepsiyonundan detaylı bilgi alabilirsiniz. Terapistlerin en çok ‘son zamanlarda çok stresliyim’ cümlesini duyduğuna eminim. Bu yüzden siz de stresten arınmak isterseniz, rahatlama odaklı masaj seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. ‘

Tatil yaparken zayıflamak istiyorum’ diyenlerdenseniz, Cyro Cabin sayesinde bölgesel yağlanma ve selülitlerden kurtulmak mümkün. Üstelik etkisini göstermek için salınacağınız bir kumsal da yanı başınızda. Benim tercihim biraz yenilenmek adına cilt bakımından yana oluyor. Yüz temizliği, oksijen maskesi ve Medik8, Elemis, Biologique Recherche gibi cilt bakım ürünlerinin kullanımıyla ortaya çıkan parlak cildim, bir süre cilt bakımına ihtiyacım olmayacağını gösteriyor.

Peki, Antalya akşamlarının büyüsü otelde nasıl yaşanıyor? Tabii ki, her akşam için özenle seçilen dünyaca ünlü animasyon şovlarıyla… Ben Güney Amerika’nın sıcak insanları Brezilyalıların renkli ve durmak nedir bilmeyen samba şovlarına denk geliyorum. Tam ‘şov bitti’ diyorsunuz, fakat içkinizi yudumlamak için geçtiğiniz Tangerine Beach Club’ta sizinle dans etmek için hazır bulunan aynı Brezilyalı ekiple samba öğrenmeye başlıyorsunuz. Herkesin neşesinin yerine geldiği zaman başlayan DJ performansı ile de geceyi dans ederek noktalıyorsunuz.

Dolu dolu geçirdiğim zamana rağmen, bu eşsiz günlerin tadı hâlâ damağımda. Sizin için de hizmet kalitesi en önemli unsurlardan biriyse, Maxx Royal Belek Golf Resort bunun için biçilmiş kaftan.

SELEN MEÇOĞU

Fotoğraflar: SONER ATAŞ

