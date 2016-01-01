b-fit KADIN GİRİŞİMCİLERİNE ORTAKLIK VERMEYE DEVAM EDİYOR!





b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi, Dünya’da mikrokredi veren örnek sosyal şirketlerden yola çıkarak, kendi franchise’larını hissedar yaparak yönetimine ortak etmeye devam ediyor.

Türkiye’nin tek sosyal girişim şirketi olan b-fit, 2016 yılından bu yana yeni hissedarlar katarak ortak sayısını 11’e çıkarttı.

Her mahalleye bir b-fit hayaliyle 12 yıl önce yola çıkan b-fit, 2017 sonu itibariyle 215 kadın girişimcisi ile 205 merkez sayısına ulaştı.

Kadın erkek eşitsizliği meselesini dert edip, franchise iş modelini kadın üzerine kuran b-fit ile, kadınlar kendi işinin sahibi oluyor. Kadın girişimciliğini destekleyerek ve kadınlara istihdam yaratma yoluyla kadının ekonomik hayattaki gücünü artırmayı hedefleyen b-fit, toplumsal misyonu olan bir sosyal girişim şirketidir.

b-fit, Türkiye’nin ilk ve en yaygın kadınlara özel spor ve yaşam merkezi markasıdır ve bugün tüm Türkiye’de 50 ilde 200’ü aşkın merkezi ile 550.000 kadına hizmet vermektedir.

b-fit’in en önemli özelliği bir spor merkezindense bir kadın merkezi olması ve her b-fit’in mahallenin odak noktasında durarak kadının sosyal yaşam için de farklı aktivitelerle desteklendiği bir yer olmasıdır. Bugüne kadar kadına ait konulardan, sanata, eğitimden, geziye 10 binlerce aktivite yapılmış ve yapılmaktadır. Dolayısıyla sadece üyeler değil, onların yakınları, aileleri, mahallenin ihtiyaç sahipleri de b-fit girişiminden fayda sağlamaktadır.

b-fit; her yaştan ve her gelir grubundan kadının daha sağlıklı ve mutlu yaşaması için hizmet verir. Bunun için Türkiye’nin her yerinde aynı kalitedeki hizmeti en ekonomik şartlarda sunar.

b-fit, her mahalleye bir b-fit açılana kadar sadece kadınlara franchising vermeye devam ederek, büyümeye devam ediyor.

Bangladeş’te fakirlerin bankası olarak bilinen Grameen Bankası’nın kredi kullanan kadınlardan oluşturduğu yönetim modelinden ilham alarak, 2016’da bir ilk yapıp, b-fit sahibi franchise girişimcilerini şirkete ortak etti.

2017 yılında da ilk kar payını dağıttı. Bugün 11 hissedara ulaşan b-fit, gelecekte daha fazla b-fit girişimcisinin hissedar olmasını hedefliyor.

b-fit’in kurucu ortaklarından Bedriye Hülya ve Aslı Olgun ve diğer hissedarlar Diana Denise Noonan Tekdağ, Burçin Sabahyıldızı, Diyarbakır Ofis, Diclekent b-fit Mehtap Yakut Bağırmaz, Denizli Bereketler b-fit Nevin Beydoğan, İstanbul Fulya b-fit Ayşe Bercis Boran, İstanbul Bulgurlu, İstanbul Ümraniye Elalmış Seyyide Koç, İstanbul Pendik, İstanbul Altıntepe b-fit Nilgün Süleymanoğlu, Niğde Esenbey b-fit Dilek Aybar,İstanbul Kartal Kızılay b-fit Özlem Dursun Budak ile bugün 11 ortak olarak şirketi yönetiyor.

