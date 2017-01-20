b-fit’İN GİRİŞİMCİ, GÜÇLÜ VE DİNAMİK KADINLARI 11. ULUSAL b-fit KONGRESİNDE BULUŞTU





b-fit’in Girişimci, Güçlü ve Dinamik Kadınları, 11.Ulusal b-fit Kongresinde Buluştu!

Bu yıl 11.si düzenlenen B-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi ulusal kongresinde ‘B-fit’in bu yılki kongre ana başlığı “b-şey yap, b-fark yarat” idi. Geleceğini birlikte yaratmak için, b-fit, tüm kadın girişimcileri bir araya toplayarak kişisel gelişimine katkıda bulunacak, eğitimler vererek kadınları destekledi…

Fark yaratan b-fit kadınlarının yılda bir kez biraraya geldiği kendi kongrelerinde, workshop ve seminerlerde iletişim temalı konu başlıklarını dinlediler, öneriler getirdiler, tartıştılar ve güldüler. Etkin iletişiminin nasıl yapılacağını ve imkansızın bir varsayımdan ibaret olduğunu, kendi imkansızlıklarından yola çıkarak keşfettiler.

Bu yılın temasına uygun olarak seçilen konuklar kongre süresi boyunca kadınlara yol gösterecek seminerler verdi ve b-fit girişimcisi olan kadınların, hem ekonomik, hem de sosyal hayatta, bağımsızlıklarını ve özgüvenlerini destekleyecek bilgiler aktardılar.

Kongreye konuşmacı olarak katılan konuklardan Profesör Dr. Üstün Dökmen, “nereye gittiğini bilen insana dünya kenara çekilir yol verir” diye sözlerine başlayarak, etkili iletişimin sırlarını kendine has üslübu ile hem düşündürerek hem eğlendirerek aktardı, yönetici ile lider arasındaki farklara parmak basarak, etkili iletişimi örneklerle dile getirdi.

Ümmiye Koçak, kendi hayat hikayesinden yola çıkarak imkansız diye bir şeyin olmadığını aktardı. “Hayal kurun ama hayalperestlik etmeyin. Hayallerimiz çalıştıkça, mücadele ettikçe somutlaşır.” dedi.

Aret Vartanyan, Hayata dair konulara dokunarak, kadınları biz kadınlara anlattı.

Kaan Sekban, iletişimi nasıl daha eğlenceli hale getirdiğini bizzat gösterdi.

Yeşim Yerli “Hayatımıza Bakış” adlı atölye çalışması ile bizi hayallerimize birkaç adım daha yaklaştırdı.

Fitness eğitimlerinde, FitnessTürk ile ortak oluşturulan b-fit Institute adına Cem Üner, fitness’ta doğru bildiğimiz bazı yanlışlardan bahsedip, hepimizi aydınlattı.

b-fit kongresinde bir sürpriz daha vardı. b-fit’in girişimci yüzlerce kadınlarından derlenen öykülerinden oluşturulan “Pardon Bayan Derken?” 16 öykü içeren kitabın ilk serisi kongrede dağıtıldı.

Tüm Türkiye çapında ikiyüze yakın şubesi ile 52 şehirde merkezleri bulunan ve bir sosyal girişim şirketi olan B-fit her gün onbinlerce kadının spor yapmasına olanak sağlıyor. Kadın girişimciliğini destekliyor ve kadının hem ekonomik hem sosyal hayattaki varlığını yükseltecek çalışmaların altına imza atıyor. Tamamen kadın girişimciler tarafından kurulan b-fit merkezleri sayesinde yüzlerce kadına ekonomik bağımsızlık ve istihdam olanağı sağlıyor. B-fit’in tamamen kadın gücü ve emeği ile kurulan ve tek bir merkezle başlayan yolculuğu, hergün daha da güçlenerek 11 yıldır devam ediyor.

b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi, diğer spor salonlarından farklı olarak kadınların yaşam tarzını, hayata bakış açılarını değiştirmek, sosyal çevrelerini güçlendirmek, kadının sosyalleşmesini sağlayan bir kadın yaşam merkezi olarak da kadınların hayatının içinde olmaya devam ediyor.



