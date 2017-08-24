B-FIT’İN GİRİŞİMCİ KADINLARI 11. ULUSAL B-FIT KONGRESİ’NDE BULUŞUYOR!





Yüz binlerce kadın için çalışıyoruz, milyonlarca kadın için orada, fark yaratan kadınlarla bir arada olacağız.

Bu yıl 11.si düzenlenecek olan B-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi ulusal kongresinin teması iletişim olacak. Modern iletişim teknolojileri aracılığı ile çok daha geniş kitlelere sesini duyurmayı hedefleyen b-fit, gelecek yıllarda milyonlarca kadının hayatına sağlığı ve sporu taşımayı hedefliyor. Hem geleceği, hem de gelecekteki b-fit’i yaratmak için tüm Türkiye çapındaki b-fit girişimcilerini bir araya getirecek olan kongrede kadınlar, etkin kadın iletişiminin nasıl yapılacağını tartışacak ve imkansızın bir varsayımdan ibaret olduğunu, kendi imkansızlıklarından yola çıkarak keşfedecekler.

Bu yılın temasına uygun olarak seçilen konuklar kongre süresi boyunca kadınlara yol gösterecek seminerler verecek ve b-fit girişimcisi olan kadınların, hem ekonomik, hem de sosyal hayatta, bağımsızlıklarını ve özgüvenlerini destekleyecek bilgiler aktaracaklar. Kongreye konuşmacı olarak katılacak konuklardan Profesör Dr. Üstün Dökmen etkili iletişimin sırlarını; Ümmiye Koçak, imkansız diye bir şeyin olmadığını; Aret Vartanyan, marka iletişimini ve girişimciliği anlatacak. Kaan Sekban, iletişimi nasıl daha eğlenceli hale getirdiğini bizzat gösterecek. Yeşim Yerli ve Fitnesstürk eğitimleri de ayrıca kongrenin önemli diğer etkinlikleri arasında.

Tüm Türkiye çapında ikiyüze yakın şubesi ile elliye yakın şehirde merkezleri bulunan ve bir sosyal girişim şirketi olan B-fit her gün onbinlerce kadının spor yapmasına olanak sağlıyor. Kadın girişimciliğini destekliyor ve kadının hem ekonomik hem sosyal hayattaki varlığını yükseltecek çalışmaların altına imza atıyor. Tamamen kadın girişimciler tarafından kurulan b-fit merkezleri sayesinde yüzlerce kadına ekonomik bağımsızlık ve istihdam olanağı sağlıyor. B-fit’in tamamen kadın gücü ve emeği ile kurulan ve tek bir merkezle başlayan yolculuğu, hergün daha da güçlenerek 11 yıldır devam ediyor.

Bu yıl, geçmişten aldığı gücü ile, geleceği ve gelecekteki B-fit’i yaratmak için 200 kadın bir araya geliyor.

Bir şey yapan, fark yaratan kadınları tanımak, başarı hikayelerini nasıl yazdığını dinlemek, geleceği birlikte yaratmak için b-fit Franchise Kongre’sine davetlisiniz.

b-fit Franchise Kongresi,

8-9-10 Eylül.2017 tarihlerinde,

İzmir Çeşme Altınyunus Oteli’nde,

200 b-fit girişimcisi kadın ile birlikte yapılacaktır.



