BADE İŞCİL | MARIE CLAIRE ŞUBAT 2018



Sizi, Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ekranlara muhteşem bir şekilde geri dönen Bade İşçil’in etkileyici kapak çekim hikayesiyle başbaşa bırakıyoruz.

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Backstage Video: Selçuk Uzanır

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Cihan Alpgiray

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Saç: İbrahim Zengin

Makyaj: Gülüm Erzincan/ M.A.C Ürünleriyle

Fotoğraf Asistanları: Memet Erol,

Mert Arislan, Emre İbiş

Moda Editörü Asistanları: Dilara Takımoğlu,

Atahan Küçükatalay, Melen Naz Çılgın

Saç Asistanı: Aykut Yerlikaya

Makyaj Asistanı: Damla Bakır

