BADE İŞCİL | MARIE CLAIRE ŞUBAT 2018

Sizi, Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ekranlara muhteşem bir şekilde geri dönen Bade İşçil’in etkileyici kapak çekim hikayesiyle başbaşa bırakıyoruz.
Backstage Video: Selçuk Uzanır
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Cihan Alpgiray
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: İbrahim Zengin
Makyaj: Gülüm Erzincan/ M.A.C Ürünleriyle
Fotoğraf Asistanları: Memet Erol,
Mert Arislan, Emre İbiş
Moda Editörü Asistanları: Dilara Takımoğlu,
Atahan Küçükatalay, Melen Naz Çılgın
Saç Asistanı: Aykut Yerlikaya
Makyaj Asistanı: Damla Bakır