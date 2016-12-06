BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRMENİN 6 YOLU



Günlük hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler sağlıklı bir kışın anahtarı olabilir. Bu yöntemler bağışıklık sisteminizi güçlendirecek.

AKILLI BESLENİN

“Eğer hastaysanız, işlenmiş şekerden ve mukoza yapıcı süt ürünlerinden uzak durun. Ev yapımı limonlu, ballı ve zencefilli ılık çay için” diyor Akupunktur Uzmanı Emma Quine ve devam ediyor; “Bolca kök sebze, yosun, zencefil, sarımsak, çörekotu, börülce, miso çorbası ve koyu renkli lifli yeşillikler tüketin. Bu besinler size enerji verir ve Çin tıbbına göre sağlık ve canlılığın kaynağıdırlar.”