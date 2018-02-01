BAHAR AYLARINDA BAŞINIZI DÖNDÜRECEK 6 YENİ PARFÜM





Bahar aylarına hiç olmadığımız kadar yakınız. İşte bahar aylarında başınızı döndürecek 6 yeni parfüm:

Louis Vuitton Le Jour Se Léve

Adından da anlaşılacağı gibi, sabah ilk iş olarak sıkmayı sabırsızlıkla beklediğiniz bir koku. Narenciye, yasemin, zambak vadi leylağı gibi orta notalar sayesinde oldukça derin bir koku. Üst notalardaki vanilya ve beyaz misk sayesinde gün geçtikçe daha fazla aşık olacağınız bir parfüm.

Oscar De La Renta Bella Blanca

Beyaz çiçeklerle kaplı şişesinden tam da beklediğimiz gibi; Meyveli, tatlı ve pudralı bir koku.

Maison Martin Margiela Replica Fantasies Wicked Love

İlk başta biberli ve tozlu gül ile alışılmadık bir kombinasyona sahip olsa da alt notalarındaki misk, sedir ve vetiver ile sizi kolayca yakalıyor.

NEST Wisteria Blue

Parfümün adının neden wisteria mavisi olduğunu anlamak güç değil. Çünkü mavi renginin bir kokusu olsaydı muhtemelen bu sulu, taze ve hoş koku gibi kokardı.

Proenza Schouler Arizona

Sıcak bir çöl gününde cildinize çarpan bir güneş ışını gibi Arizona parfümü, alışılmadık bir mineral notası sayesinde çok tatlı veya çiçeksi olmayan feminen bir koku.

MIU MIU L’eau Rosée

Klasik gül notasının en taze ve modern versiyonu.



