BAHAR AYLARINDA DENEYEBİLECEĞİNİZ 8 SAÇ STİLİ



Kışın bittiğini gösteren dağınık kaküller, yüksek at kuyrukları ve parlak gölgeler..!

Birçoğumuz kışı kuru ve elektriklenmiş saçlarımızı bere ve kapüşonların altına hapsederek geçiriyoruz ve bu yüzden bahar bir türlü gelmek bilmiyor. Soğuk ve kasvetli havaların bitişi (O soğuk havalara henüz içimizde hissedemesek de) konusunda en az bizim kadar heyecanlanmanız için sizlerle bahardan ilham alan bu sekiz saç stilini paylaşıyoruz.

Soğuk havalar gitmeden önce bile denemek isteyeceksiniz!

ROSE GOLD GÖLGELER

Rose gold kesinlikle 2017’nin rengiydi ve 2018’in de rengi olacak gibi duruyor. Bakırlık içeren sarışınlık ve yumuşak gölge geçişleriyle sizde bahara hoş geldin diyebilirsiniz.

ÇİFT TOPUZ

Glossy. A post shared by Lesley (@freshlengths) on Dec 27, 2017 at 2:04pm PST

Bu model hoş olmakla beraber boynunuza ve ensenize saç değmesini istemediğiniz sıcak havalar için de birebir çözüm.

YÜZÜNÜZÜ ÖN PLANA ÇIKARAN DAĞINIK KAKÜLLER

Bu yıl kaküllerin ön planda olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz, daha ve göz hizasına kadar uzayan kakül modelleri kışın revaçta olsa da havalar ısındıkça kaküller daha seyrekleşiyor ve kısalıyor. Kısaca yaz gelmeden önce Vanessa Hudgens gibi bu trendi bir denemenizi öneririz.

90’LAR TOPUZU

Bilirsiniz ki tarih kendini tekrar eder, bu saç modeli de bunun bir kanıtı olabilir. Genelde spor salonu tokası dediğimiz kalın lastikli tokalarla elde edilen bu salaş topuz modeli son zamanlarda oldukça gözde bir saç stili oldu. Bu saç stilini iki farklı türde yapabilirsiniz; ya yarım bir at kuyruğu ya da küçük bir topuz şeklinde kullanılabilir.

DAĞINIK DALGALAR

Maria! Maria! 💋 A post shared by Z (@zaharaadavis) on Oct 17, 2017 at 2:17pm PDT

Yumuşak ve doğal dalgaların bahar zamanının saç modeli olması kaçınılmazdır çünkü elektriklenmiş ve kuru kış saçını biraz deniz suyu spreyinden daha iyi tedavi edecek bir şey yoktur! Nemli saçlarınızın uçlarına biraz uygulayın ve ellerinizle yukarı doğru saçlarınızı hafifçe kabartın, daha sonra iki salaş örgü yapıp kurumaya bırakın. Ve tadaa, hiç ısı kullanmadan doğal dalgalara kavuştunuz!

GÖRÜNEN DİPLER

Selena Gomez’in imzası olan çikolata kahvesi saçları bu yılın en cool değişimlerinden birini geçirerek nirvana sarısı lakabı takılan bir sarıya döndü. Kontrasta ve yumuşak bir dip geçişine sahip olan bu saç rengi bahar için favori renklerimiz arasında yerini aldı.

YÜKSEK AT KUYRUĞU

Tüm kış boyunca yaptığınız düşük topuzdan sıkıldınız mı? Eğer öyleyse yüksek at kuyrukları için en az bizim kadar heyecanlı olabilirsiniz. Yapması çok kolay ve görüntüsü çok hoş olmakla beraber (özellikle de kıvırcık saçlara sahipseniz) her saç tipine uygulanabilir bir model olması yüksek at kuyruklarını bahar için gözde bir stil haline getirebilir.

BEL HİZASINDA UZUN SAÇLAR

Kısa bob stili saçların, katlı omuz hizasında kesimlerin kalbimizde özel bir yeri olsa da bu bahar uzun ve dolgun boyların ön plana çıkmasını istemiyor değiliz. Ve kabul etmeliyiz ki bel hizasındaki hafif dalgalar çok hoş duruyorlar.

