BAHAR AYLARININ GÖZDESİ OLMAYA ADAY AKSESUARLA TANIŞIN



Deniz temalı aksesuarlar için kollarımızı açtık bekliyoruz. Deniz kabuklarının İlkbahar 2018 için en büyük aksesuar eğilimlerinden biri olacağını belirtelim.

Leandra Medine ve Alexa Chung gibi moda sektörünü etkileyen isimlerin zaten şimdiden boynunda olan deniz kabuklu aksesuarlara kavuşmak için kendinizi şimdiden hazırlayabilirsiniz.

2018 aksesuar dosyası için şu anahtar kelimeleri unutmamanız gereke; plastik ve ucuz görünümlü şeylerden kaçının.

Mesela alışveriş sırasında eliniz, altın, gümüş, narin veya “pahalı” görünümlü deniz kabuklarına kayabilir. Elbette ki bu trend bahar aylarına yaklaştıkça instagram’da da sık sık karşınıza çıkacak. İlham kaynağı için pek zorlanacağınızı sanmıyoruz.

İşte hazırlıklara şimdiden başlamak isteyenler için öneri parçalarımız şöyle;

Prada Sonbahar / Kış 2017

@katefoley

Tohum Design

Alexa Chung

Isabel Marant

Albus Lumen