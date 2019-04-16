Bahar Enerjisi Yansıtan Denemeniz Gereken Ruj Renkleri

Soğuk ve grili havalara dayandıktan sonra, ki hala dayanmaya devam ediyoruz, kendimizi biraz renklendirmenin zamanı gelmedi mi sizce de?

Baharın tadını çıkarmak için koyu tonlara biraz ara verin ve canlı bir mercan veya açık havada açan bir sihir gibi duran solgun pembe renklerini tercih edebilirsiniz.

Evet, güzellik görünümüzde açık tonlara göz kırpmanın tam zamanı. Dudak renginiz için bir ton arayışındaysanız da aşağıdaki renkler sizin için biçilmiş kaftan olmaya aday.

#1 Orangey Red | Bobbi Brown X Ulla Johnson Crushed Lip Color in Lou Lou

Parlak turuncu ve kırmızı tonlarının çarpıştığı, bir bahar akşamının gün batımını anımsatan etkileyici bir renk. Saten ve mat bir yapıya sahip.

#2 Blush Pink | Giorgio Armani Beauty Lip Maestro in Color 501

Bu yumuşak pembe renk tonu dudaklarınıza daha hafif bir farkındalık katmaya aday. Parlak mat yapısı da es geçilmesin.

#3 Ballerine Pink | Beaulis

Yoğun pigmentli formülü sayesinde tek sürüşte dudaklarda istenilen rengin pürüzsüz bir şekilde görünmesini sağlayan Beaulis Crush It Rujlar, her cilt tonuna uyabilecek pembe tonuyla içinizdeki bahar enerjisini artıracak.

#4 Peachy Pink | NARS Orgasm Oil-Infused Lip Tint

Parlaklık kategorisinde hayal kırıklığına uğratmayacak bir ruj. Ekstra parlak dokusunun ardında; ahududu tohumu yağı ve nar özü yer alıyor. Bu nedenle dudaklar nemli hale geliyor.

#5 Sepia | Koton Matte Addict Lipstick

Kolay uygulanan yapısı ve formu, maksimum kalıcılık sağlayan formülü ile zamansız bir seçim.

#6 Skillz | Milk Makeup Lip Color Demi Matte Lipstick

Normal nötrlerden sapın ve çeşitli yarı tonlarda iyi görünecek bu yarı mat gül rengi gibi renkler deneyin. Dudaklarınızı besleyen nemlendirici ve antioksidanlarla doludur.