BAHAR GELMEDEN EDİNMENİZ GEREKEN 7 HOLOGRAFİK LIP GLOSS

Fotoğraf: MilkMakeUp
2018’in makyaj trendini tek kelimeyle tanımlayabiliriz: Holografik!
Bu trendi dudaklarınızda taşımak için ise lip gloss en iyi seçenek gibi duruyor. İşte bahar ayları gelmeden edinmeniz gereken 7 holografik lip gloss:
Kevyn Aucoin The Molten Lip Colour
Bu şeffaf bir top coat olarak kullanabileceğiniz holografik lip gloss’u ister tek ister başka rujlarla kullanabilirsiniz.
Becca Liquid Crystal Lip Topper Glow Gloss
Ametist ve aquamarine taşlarından ilhamını alan tonlarıyla; baharda kullanmak için sabırsızlandıklarımızdan!
Lime Crime Diamond Crushers
Vegan ve mat bitişe sahip olan bu lip gloss’u aynı zamanda highlighter olarak da kullanabilirsiniz.
Huda Beauty Lip Strobe
Şeftali tonundaki bronz dudakların özellikle bronz tenle harika duracağına şüphemiz yok!
BareMinerals Moxie Plumping Lipgloss
Dudaklarınıza daha dolgunluk veren bu ürün aynı zamanda içeriğindeki shea yağı ve avokado ile yumuşak bir his de bırakıyor.
Sigma Beauty Lip Switch
Bu gerçek holografik etkideki glossun yarattığı şeftali tonu etkiye bayılacaksınız.
Barry M Holographic Lip Topper
Kırmızı ruj fanıysanız; bu bordo tonlardaki holografik gloss’u denemelisiniz.