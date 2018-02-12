BAHARA YEPYENİ VE TAZE BİR CİLT İLE GİRİN!

Işıl ışıl parlayan, genç görünümlü bir cilt LR Zeitgard ile artık hayal değil. Zeitgard Yüz Temizleme Cihazı, cildinizi yenileyerek zamanı geriye sarıyor. Şık tasarımı ve ergonomik tutuşuyla kolay kullanım sağlayan Zeitgard ile cildiniz 10 kat daha etkili bir biçimde temizleniyor.

Avrupa’nın en büyük doğrudan satış şirketi LR Health & Beauty, bahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde taze bir cilde sahip olmak isteyenlere yenilikçi ürünü Zeitgard yüz cilt temizleme cihazını öneriyor. Klasik elle yapılan temizliğe göre 10 kata kadar daha etkili cilt temizliği sunan Zeitgard ile zaman geriye dönüyor.

Farklı cilt tiplerine uygun olarak üretilen temizleme jelleri ve özel fırçalarıyla Zeitgard, ince çizgileri ve kırışıklık görünümünü azaltarak cildi aydınlatıyor, makyaj ve dış etkenler sebebiyle oluşan kalıntılarla yorulan cildinizi temizleyerek kusursuzlaştırıyor. Geliştirilmiş krem ve temizleme programı ile cildinize ideal bir uyum sağlayan Zeitgard, günde sadece bir dakikalık kullanımıyla cildinize derinlemesine temizlik ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

Siz de Zeitgard ile baharı ışıl ışıl bir cilt ile karşılamaya hazır olun!

Zeitgard Yüz Temizleme Sistemi Seti : 599,90 TL

(1 x Zeitgard Yüz Temileme Cihazı + 1 x Fırça Başlığı + 1 x 125 ml Temizleme Jeli veya Kremi + 1 x Zeitgard Seyahat Çantası)

Zeitgard Temizleme Jeli veya Kremi 125 ml: 53,90 TL

Fırça Başlığı: 74,90 TL

Daha fazla bilgi almak için: www.lrworld.com/tr

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