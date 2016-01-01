BAHARDAN YAZA YUMUŞAK GEÇİŞ İÇİN ÜNLÜLERDEN İLHAM ALIYORUZ

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Sezon geçişlerinde kombin yaratmanın oldukça zorlu olduğunun farkındayız.

Bizim önerimiz ise ünlü isimlerin pratik kombinlerinden ilham almanız!

Kim?: Gigi Hadid

Anahtar parça: Vintage etkili ceket

Nasıl kullanmalı?: Bu sezon klasik denim ceketleriniz yerine 90’lar etkili ceketlere yer açın ve onları leopar desenli parçalar ile tamamlayın.

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Kim?: Sienna Miller

Anahtar parça: Dikkat çekici sarı çanta

Nasıl kullanmalı?: Sarı rengi özellikle maksi elbiselerle kullanarak gerçek bir tatil ruhu yakalayın!

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Kim?: Suki Waterhouse

Anahtar parça: Tüvit ceket

Nasıl kullanmalı?: Klasik 60’lar kızı görünümüne; crop top katarak enerji katın.

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Kim?: Lily Aldridge

Anahtar parça: Beyaz pantolon

Nasıl kullanmalı?: Ünlü Victoria’s Secret modeli Aldridge; sezonun popüler pantolon kesimini aynı tonda ceket ve toprak tonlarında aksesuarlarla tamamlayarak modern ve taze bir hava yaratmış.

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Kim: Jenny Albright

Anahtar parça: İnce bir rüzgarlık

Nasıl kullanmalı?: Yükselişteki model; bir davet için bu parçayı mini bir elbise ile kullanarak basit ama harika bir mevsim geçişi kombini yarattı.

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