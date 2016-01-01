BAHARDAN YAZA YUMUŞAK GEÇİŞ İÇİN ÜNLÜLERDEN İLHAM ALIYORUZ

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Sezon geçişlerinde kombin yaratmanın oldukça zorlu olduğunun farkındayız.
Bizim önerimiz ise ünlü isimlerin pratik kombinlerinden ilham almanız!
Kim?: Gigi Hadid
Anahtar parça: Vintage etkili ceket
Nasıl kullanmalı?: Bu sezon klasik denim ceketleriniz yerine 90’lar etkili ceketlere yer açın ve onları leopar desenli parçalar ile tamamlayın.
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Kim?: Sienna Miller
Anahtar parça: Dikkat çekici sarı çanta
Nasıl kullanmalı?: Sarı rengi özellikle maksi elbiselerle kullanarak gerçek bir tatil ruhu yakalayın!
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Kim?: Suki Waterhouse
Anahtar parça: Tüvit ceket
Nasıl kullanmalı?: Klasik 60’lar kızı görünümüne; crop top katarak enerji katın.
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Kim?: Lily Aldridge
Anahtar parça: Beyaz pantolon
Nasıl kullanmalı?: Ünlü Victoria’s Secret modeli Aldridge; sezonun popüler pantolon kesimini aynı tonda ceket ve toprak tonlarında aksesuarlarla tamamlayarak modern ve taze bir hava yaratmış.
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Kim: Jenny Albright
Anahtar parça: İnce bir rüzgarlık
Nasıl kullanmalı?: Yükselişteki model; bir davet için bu parçayı mini bir elbise ile kullanarak basit ama harika bir mevsim geçişi kombini yarattı.