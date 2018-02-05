BALYAJ VE OMBRE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER



Geçmiş yıllarda çok revaçta olan ombre saçlar yerini doğal uygulanmış balyaja bırakmış gibi görünüyor;, çünkü bilirsiniz hepimiz yumuşak geçişli ombre hayalleri kurarak kuaför salonlarına gittik. Fakat bazılarımız ombreyle büyük problemler yaşadı- kahverenginden birden sarıya dönen saç tutamları gibi-.

Ombre ve balyaj çok benzer görünmelerine rağmen aslında ikisi de farklı metodlardır; kendi isteklerinize göre hangisinin size hitap ettiğini daha kolay anlamanız için ombre ve balyaj arasındaki farkları listeledik.

Balyaj bir tekniktir

Öncelikle, balyaj bir tekniktir. Ombre de saçtaki renk değişimidir. Balyaj diye bir saç rengi yoktur, balyaj ombre görünümüne ulaşmanın tekniğidir.

Bundan daha da kolay bir şekilde açıklamak gerekirse, Fransızca bir sözcük olan balayage “süpürmek” anlamına gelir. Balyaj tekniği de saça oryal veya renk açıcıların süpürme tekniği ile uygulanmasıyla elde edilir.

Balyaj uygulanırken folyo kullanılması gerekmez

Balyaj tekniği gölgelendirme tekniğine çok benzer gibi dursa da ikisi arasından temel bir fark var; Gölgelendirme saç dibinden başlayıp uca doğru yapılır, balyaj ise saç ucundan başlayıp saç dibine doğru azalarak gider. Balyaj genelde saça direkt olarak uygulanır fakat gölgelendirme boyanan saç tutamına folyo sarılarak yapılır. Özellikle de ısının altına oturuyorsanız folyo saçınıza çok daha aydınlık bir renk verecektir. Ama eğer folyo kısmını atlarsanız -çoğu saç stilisti balyaj uygularken atlar- oksijen zamanla saçınızdaki açıcıyı oksitler ve sonuç olarak saçınızda kuruyan renk çok da aydınlık olmaz. Saçın rengini folyosuz açmak çok daha hızlı ve kolaydır, bu yüzden çoğu kuaför balyaj yapmayı daha çok sever. Fakat bazen folyosuz renk çok açılmayacağından daha güçlü oryaller kullanılmaya başlandı.

Bundan 5-6 yıl önce birkaç ünlü isim uçlarda sarı, diplerde ise kopkoyu bir rengi olan saçlarla belirmişlerdi ve bu dip boyası gelmiş efekti veren görüntü ombrenin itibarını çok zedelemişti. Çünkü çoğu kişi bunu ombre sanıyordu fakat ombrede bulunan karamel tonlarındaki yumuşak geçiş bu görünümde bulunmuyordu.

Ombre aslında çok güzel olabilir, sadece o orta ton geçişini iyi ayarlayabilmek gerekir. Koyudan açığa geçişi yumuşatabilmek bu görüntüyü tamamlayan faktördür.

Ombre saç rengi, balyaj ise ombreye ulaşmak için uygulanan tekniktir. Bu farkı öğrendiğimize göre ilham almanız ve bir sonraki kuaför randevunuz için heyecanlanmanızı sağlayacak birkaç ombre örneğini buraya bırakalım.



