Barbie Karakterine Margot Robbie Mi Hayat Verecek?

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Son olarak I Tonya’da izlediğimiz Margot Robbie’nin tüm zamanların en ikonik karakterlerinden biri olan Barbie’yi canlandırması son günlerin hızla yayılan haberlerinden.

Barbie karakteri için Amy Schumer ve Anne Hathaway ile de görüşmeler yapıldığı bilinmekte. Filmin çekileceği haberleri ilk kez 2014 yılında duyurulmuştu hatırlarsanız. 2016 yılında çıkan haberlerle, Barbie karakteri için Schumer ismi anılmaya başlandı. Hatta ikonik karakterin modern ve feminist olacağının altı çizilmişti.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Sweet treats for the Roberts sisters coming right up! What do you ❤️ to bake with your little ones?

Barbie (@barbie)’in paylaştığı bir gönderi ()

Fakat Amy Schumer’ın zamanlama problemi yüzünden bu rolü canlandıramayacağı netleşti. Yapım şirketinin de değişmesiyle birlikte ( yola Warner Bros devam edecek),  Margot Robbie ismi yükselmeye başladı.

Yönetmen koltuğunda ise Wonder Woman’ın da yönetmeni olan Patty Jenkins’in oturacağı konuşulmakta.

Gelecek haberleri merakla bekliyoruz.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • 90’ların ve 2000’lerin TV pop kültüründen esinlenen kalın tabanlarıyla sezona damgasını vuracak PUMA'nın yeni modeli Thunder Desert; iki farklı renk seçeneği ve bej alt tabanıyla da dikkat çekiyor. Ultra-modern bir dokunuşa sahip olan Thunder Desert, 10 Eylül itibarıyla Puma.com ve seçili mağazalarda satışa sunulacak. #ThunderDesert
    3
  • Pazartesi⚡️ İlham veren yeni sezon parçalarla yaklaşan kışa göz kırpıyoruz. Devamı “New Season Update” çekiminde sizi bekliyor. #marieclairetr #monday Fotoğraflar: Can Sever Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen Saç: Talat Kıvrak/ Balmain Hair Couture Makyaj: Sam Araji/ art+ist Fotoğraf Asistanı: Defne Maşalacı Moda Editörü Asistanları: Rakel Sabah, Feride Sarımehmet, Beyza Buket Cihan Manikür: Seda Gündüz/ K.U.M Agency Modeller: Iida, Magda, Okkie/ Option Management
    0
  • Irina Shayk ve Bradley Cooper çifti, kızları Lea ile New York sokaklarında...💗 #bradleycooper #irinashayk #astarisborn #sundayfunday #marieclairetr
    12
  • İyi pazarlar ☕️ #marieclairetr #oliviaculpo #sunday
    1
  • Bu hafta sonu için ideal programınız nasıl?🛍☀️ #marieclairetr #jenniferaniston #friends #weekend #saturday
    1
  • Herkese keyifli hafta sonları 💐☕️♥️ #marieclairetr #saturdaymorning #rosiehuntingtonwhiteley #goodmorning #weekend 📸: @rosiehw
    0
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için