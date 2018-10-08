Barbie Karakterine Margot Robbie Mi Hayat Verecek?

Son olarak I Tonya’da izlediğimiz Margot Robbie’nin tüm zamanların en ikonik karakterlerinden biri olan Barbie’yi canlandırması son günlerin hızla yayılan haberlerinden.

Barbie karakteri için Amy Schumer ve Anne Hathaway ile de görüşmeler yapıldığı bilinmekte. Filmin çekileceği haberleri ilk kez 2014 yılında duyurulmuştu hatırlarsanız. 2016 yılında çıkan haberlerle, Barbie karakteri için Schumer ismi anılmaya başlandı. Hatta ikonik karakterin modern ve feminist olacağının altı çizilmişti.

Fakat Amy Schumer’ın zamanlama problemi yüzünden bu rolü canlandıramayacağı netleşti. Yapım şirketinin de değişmesiyle birlikte ( yola Warner Bros devam edecek), Margot Robbie ismi yükselmeye başladı.

Yönetmen koltuğunda ise Wonder Woman’ın da yönetmeni olan Patty Jenkins’in oturacağı konuşulmakta.

Gelecek haberleri merakla bekliyoruz.