BAŞARILI İNSANLARIN GECE YATMADAN ÖNCE YAPTIKLARI 4 ŞEY



Güne iyi başlamanın anahtarı, deliksiz bir uyku gibi görünse de, gün boyu daha keyifli bir zaman geçirmeniz için daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu da ortada.

İşte bu noktada da tüm günü daha rahat geçirmek için gece yatmadan önce yapabileceklerinizi listeledik…

Bir Liste Yapın

Herkesin yattığı o gecede, yarının yapılacaklarını listelemeniz büyük bir önem oluşturmakta. Ertesi gün yapılacaklar için defterinize ya da telefonunuza, o günün öne çıkan yapılacak işlerini not düşmeniz çok önemli.

Onları yazmanız demek, onlarla olan mücadelenize sizi daha da hazır hale getirecek. Bir şeyi unuttum mu diye de endişelenmenize gerek kalmayacak.



