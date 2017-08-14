BELLA HADID NEDEN HİÇ GÜLMEDİĞİNİ ANLATTI



Dünyanın en güçlü süper modelleri arasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştıran Bella Hadid, sosyal medyadan takip edenlerin de dikkatini çektiği bir özelliği ile de konuşulmakta.

Gülümsemeyi rafa kaldıran Bella Hadid, The Guardian gazetesine yapmış olduğu açıklamada bu tavrı için şöyle bir açıklama getirdi.

Instagram’da 14 milyon takipçiye ulaşan Hadid, soğuk ve mesafeli görünümünün arkasında, kameraların önünde gülümsemekten rahatsız olduğu gerçeğini paylaştı.

“Çevremdeki kişiler sosyal medyada çok korkunç olduğumu ama yüz yüze tanıştığımız an, bu durumun pek geçerli olmadığını söylerler”.

Bella Hadid’in de kameralar önünde pek çok kişi gibi güvensizlik yaşıyor olması ve bunu da belli etmesi, ona karşı duyulan ön yargılardaki soğuk duvarların kırılması açısından önemli bir bakış açısı olsa gerek.



