BELLA HADID THE WEEKND AYRILIĞI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU





Bella Hadid ve The Weeknd (gerçek adıyla Abel Tesfaye), Victoria’s Secret Fashion Show‘dan 3 hafta önce; Kasım ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. Sonrasında Selena Gomez ile yeni bir aşka yelken açan The Weeknd’in aksine; Bella Hadid suskunluğunu korumuştu. Victoria’s Secret defilesinde henüz yeni ayrıldığı sevgilisinin yanından geçerken takındığı ifade günlerce sosyal medyada konuşulan güzel model; yine de The Weeknd’in performansını övmeyi ihmal etmemişti.

Instagram’dan Selena Gomez’i takibi bırakan ancak hala The Weeknd’i takip eden Bella Hadid, ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

“Bu benim ilk ayrılığımdı ve tamamen halka açık şekilde gerçekleşti. Dışarıdan bakan biri bu süreci iyi idare ettiğimi düşünebilir ama ayrılık her zaman kalbinizde duruyor ve onu her zaman ağır bir şekilde hissediyorsunuz. Bir süre daha böyle zor geçecek. Aşk acıtır ve bunu çekmek zorundasınız.”

Bella Hadid sözlerini şu şekilde noktaladı: ” Ona her zaman saygı duyacağım ve her zaman seveceğim. Bazen insan üzülmek ya da durumu farklı bir şekilde idare etmek istiyor ama günün sonunda kurmak için çok çaba harcadığınız köprüyü yakmak istemiyorsunuz. ”



