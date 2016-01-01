BELLA HADID VE ALEXANDER WANG MAGNUM İÇİN BİR ARADA





Bir moda çekimi düşünün; muhtemelen dondurma yiyen modeller en son aklınıza gelecek şey olur.

Ancak ünlü tasarımcı Alexander Wang ve Bella Hadid‘in Magnum iş birliği için çektikleri kampanyada bunu görmek mümkün!

“Hayattaki zevkleri takdir ediyorum ve modelliğin kaotik temposu arasında kendimi şımartmaktan korkmuyorum. Arkadaşım Alexander Wang ile böyle bir kampanyada yer almak; tamamen şımartıcı bir deneyim” şeklinde hislerini dile getiren Bella Hadid; çekimlerde de Wang imzalı kostümleri tercih etti.

Kampanyayı aşağıdan izleyebilirsiniz.



