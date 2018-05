BELLA HADID VE THE WEEKND YENİDEN BİRLİKTE!

2016 yılının şok ayrılıkları arasına adlarını yazdıran Bella Hadid ve The Weeknd çifti yeniden bir arada!

Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşen bir partide görüntülenen ikili; sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Bella and The Weeknd in Cannes today pic.twitter.com/4pfQeOQ0Qo

Öpüşürken görüntülenen ve mekandan birlikte ayrılan Hadid ve The Weeknd‘in hayranları; uzun süredir bu barışmayı bekliyorlardı.

May 10: Bella and Abel Tesfaye at a Magnum party in Cannes. #MagnumCannes pic.twitter.com/3pMK6JAjkT

— Hadid News (@HadidNews) 10 Mayıs 2018