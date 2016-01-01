BELLA HADİD’İN CANNES FİLM FESTİVALİ GÜNLÜĞÜ





Adeta süpermodel olmak için dünyaya gelmiş olan Bella Hadid, bunu bir kez daha ispatladı.

Yoğun bir iş temposu sürecinde olan Hadid, aynı zamanda kusursuz stiliyle de göz kamaştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde MET Gala 2018’de ilgi odağı olan 21 yaşındaki model, bugünlerde de 71. Cannes Film Festivali’nde bir rüzgar estiriyor.

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Özellikle de ışıl ışıl cildiyle de cezbedici görünen Hadid, sade stiliyle de mükemmel uyumu yakalamış.

Alexander Wang ile birlikte Magnum işbirliği için 71. Cannes Film Festivali’nde olan Bella Hadid’in etkileyici görünümleri tam karşınızda.

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